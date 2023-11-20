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20 ноября, 05:07

Школьник в Тверской области надышался дезодорантом в подъезде и умер

В Конаково девятиклассник умер, надышавшись дезодорантом

Девятиклассник умер в Тверской области после того, как надышался дезодорантом. Как пишет телеграм-канал SHOT, всё произошло вечером 18 ноября, когда 16-летний парень возвращался домой в городе Конаково.

Школьник решил опробовать новинку в подъезде, однако немного переусердствовал, потерял сознание и умер. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства гибели мальчика. Известно, что он состоял на учёте в ПДН и ранее был судим за кражу.

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Два схожих случая произошло в сентябре этого года. Сначала 15-летний подросток в Каменске-Уральском Свердловской области умер, надышавшись каким-то газом сразу после линейки и классного часа 1 сентября. А 13 числа трагедия произошла в городе Качканар, где 16-летний парень опробовал газовый баллончик.

Обложка ©

Unsplash / mojtaba mosayebzadeh

Артур Лапсаков
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