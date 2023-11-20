Школьник в Тверской области надышался дезодорантом в подъезде и умер

Девятиклассник умер в Тверской области после того, как надышался дезодорантом. Как пишет телеграм-канал SHOT, всё произошло вечером 18 ноября, когда 16-летний парень возвращался домой в городе Конаково.

Школьник решил опробовать новинку в подъезде, однако немного переусердствовал, потерял сознание и умер. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства гибели мальчика. Известно, что он состоял на учёте в ПДН и ранее был судим за кражу.