Школьник в Тверской области надышался дезодорантом в подъезде и умер
В Конаково девятиклассник умер, надышавшись дезодорантом
Девятиклассник умер в Тверской области после того, как надышался дезодорантом. Как пишет телеграм-канал SHOT, всё произошло вечером 18 ноября, когда 16-летний парень возвращался домой в городе Конаково.
Школьник решил опробовать новинку в подъезде, однако немного переусердствовал, потерял сознание и умер. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства гибели мальчика. Известно, что он состоял на учёте в ПДН и ранее был судим за кражу.
Два схожих случая произошло в сентябре этого года. Сначала 15-летний подросток в Каменске-Уральском Свердловской области умер, надышавшись каким-то газом сразу после линейки и классного часа 1 сентября. А 13 числа трагедия произошла в городе Качканар, где 16-летний парень опробовал газовый баллончик.
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