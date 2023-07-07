Семья девочки, напавшей с ножом на одноклассницу в Химках, зарабатывала на трагедии деньги

Отец пятиклассницы, на которую с ножом напала одноклассница в лицее в Химках, возмущён не только тем, что семья напавшей на его ребёнка девочки не компенсирует лечение и моральный ущерб, но и заработала 300 тысяч рублей на трагедии, сходив на телевизионное шоу. Об этом сообщает SHOТ.

Отец пострадавшей девочки рассказал о состоянии ребёнка. Видео © SHOT

По словам мужчины, родители нападавшей ни разу не связывались с их семьёй на протяжении всех судебных заседаний. Сейчас, по его рассказам, пострадавшая в школьной поножовщине дочь переживает "замкнутый круг": сначала она восстанавливается после работы с психологом, выходит на прогулки, но дети спрашивают, откуда у неё шрамы. Из-за этого девочка снова замыкается в себе. Школьница проходит лечение у психолога, ей делают косметологические процедуры.