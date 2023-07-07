Семья девочки, напавшей с ножом на одноклассницу в Химках, зарабатывала на трагедии деньги
SHOT: Семья напавшей с ножом на одноклассницу девочки зарабатывала на трагедии
Отец пятиклассницы, на которую с ножом напала одноклассница в лицее в Химках, возмущён не только тем, что семья напавшей на его ребёнка девочки не компенсирует лечение и моральный ущерб, но и заработала 300 тысяч рублей на трагедии, сходив на телевизионное шоу. Об этом сообщает SHOТ.
Отец пострадавшей девочки рассказал о состоянии ребёнка. Видео © SHOT
По словам мужчины, родители нападавшей ни разу не связывались с их семьёй на протяжении всех судебных заседаний. Сейчас, по его рассказам, пострадавшая в школьной поножовщине дочь переживает "замкнутый круг": сначала она восстанавливается после работы с психологом, выходит на прогулки, но дети спрашивают, откуда у неё шрамы. Из-за этого девочка снова замыкается в себе. Школьница проходит лечение у психолога, ей делают косметологические процедуры.
"Ей наносили десять минут эти удары, по пять секунд на каждый удар. Она десять минут притворялась мёртвой, чтобы выжить. У нас, оказывается, родители не несут ответственности за действия детей в школах. То есть тот факт, что ребёнок нанёс 126 ударов ножом другому ребёнку, выходит за пределы родительской ответственности", — сказала адвокат потерпевшей стороны.
Как писал Лайф, поножовщина в туалете подмосковного лицея № 10 произошла 7 февраля. Пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей более 120 ударов ножом. В конце февраля пострадавшую выписали из больницы, она продолжила восстановление дома. За моральный вред семья девочки требовала 20 миллионов рублей и ещё 5,7 миллиона — за медицинские процедуры для лечения ребёнка. В итоге суд постановил, что химкинский лицей выплатит пострадавшей девочке миллион рублей. Образовательное учреждение также компенсирует затраты на лечение школьницы в размере 5,6 миллиона. Кроме того, за моральный вред каждому родителю потерпевшей будет выплачено по 500 тысяч рублей. С решением суда и с тем, что семья напавшей девочки не заплатит ни копейки, пострадавшие не согласны — они будут подавать апелляцию.
Telegram / SHOT