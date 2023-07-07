Мама изрезанной зимой в Химках школьницы на фоне стресса загремела в больницу

Мама 12-летней девочки, на которую с ножом напала одноклассница в лицее в Химках, загремела в больницу. Как сообщает SHOT , из-за затяжного стресса у неё появился зуд по всему телу, отёк Квинке и крапивница.

В распоряжении телеграм-канала оказались снимки того, как сейчас выглядит женщина. На кадрах видно, что её лицо отекло, покраснело, а на теле практически нет живого места, так как оно полностью усеяно пятнами.