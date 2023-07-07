Мама изрезанной зимой в Химках школьницы на фоне стресса загремела в больницу
SHOT: Мать школьницы, пострадавшей при поножовщине в Химках, попала в больницу
Мама 12-летней девочки, на которую с ножом напала одноклассница в лицее в Химках, загремела в больницу. Как сообщает SHOT, из-за затяжного стресса у неё появился зуд по всему телу, отёк Квинке и крапивница.
В распоряжении телеграм-канала оказались снимки того, как сейчас выглядит женщина. На кадрах видно, что её лицо отекло, покраснело, а на теле практически нет живого места, так как оно полностью усеяно пятнами.
Как писал Лайф, поножовщина в туалете подмосковного лицея № 10 произошла 7 февраля. Пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей более 120 ударов ножом. В конце февраля пострадавшую выписали из больницы, она продолжила восстановление дома. За моральный вред семья девочки требует 20 миллионов рублей и ещё 5,7 миллиона — за медицинские процедуры для восстановления ребёнка.
Telegram / SHOT