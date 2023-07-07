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7 июля, 11:31

Мама изрезанной зимой в Химках школьницы на фоне стресса загремела в больницу

SHOT: Мать школьницы, пострадавшей при поножовщине в Химках, попала в больницу

Мама 12-летней девочки, на которую с ножом напала одноклассница в лицее в Химках, загремела в больницу. Как сообщает SHOT, из-за затяжного стресса у неё появился зуд по всему телу, отёк Квинке и крапивница.

В распоряжении телеграм-канала оказались снимки того, как сейчас выглядит женщина. На кадрах видно, что её лицо отекло, покраснело, а на теле практически нет живого места, так как оно полностью усеяно пятнами.

  • Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. Фото © Telegram / SHOT
    Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. Фото © Telegram / SHOT
  • Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. Фото © Telegram / SHOT
    Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. Фото © Telegram / SHOT
  • Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. Фото © Telegram / SHOT
    Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. Фото © Telegram / SHOT

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Как писал Лайф, поножовщина в туалете подмосковного лицея № 10 произошла 7 февраля. Пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей более 120 ударов ножом. В конце февраля пострадавшую выписали из больницы, она продолжила восстановление дома. За моральный вред семья девочки требует 20 миллионов рублей и ещё 5,7 миллиона — за медицинские процедуры для восстановления ребёнка.

Омбудсмен обеспокоена ранами на лице пятиклассницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

Омбудсмен обеспокоена ранами на лице пятиклассницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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