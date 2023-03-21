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21 марта, 11:56

Родители раненной одноклассницей школьницы требуют от лицея в Химках 20 миллионов рублей

Родители раненной одноклассницей школьницы в химкинском лицее подали иск к образовательному учреждению на 20 миллионов рублей. Об этом рассказала президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям" Виктория Дергунова.

Она указала, что из заявленной в иске суммы десять миллионов полагается самой девочке и по пять миллионов её родителям. Кроме того, ещё предстоит уточнить сумму, которая нужна для оплаты лечения и реабилитации пострадавшего ребёнка. По данным РИА "Новости", всего у девочки зафиксировали 126 ножевых ранений.

Юрист считает, что у защиты получится добиться не только компенсации, но и изменения законодательства. Она указала, что на данный момент по закону школа не имеет рычагов влияния на учащихся в непростых ситуациях.

"Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся", — сказала Дергунова в беседе с агентством.

Омбудсмен обеспокоена ранами на лице пятиклассницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

Омбудсмен обеспокоена ранами на лице пятиклассницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

Мать пострадавшей девочки тоже придерживается мнения о том, что в дальнейшем важно не допустить повторения этой трагедии. Для этого нужно изменить взаимодействие в образовательной среде.

Напомним, 7 февраля в туалете подмосковного лицея №10 произошла поножовщина. Пятиклассница нанесла сверстнице десятки ударов ножом. Согласно основным версиям, конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться. За жизнь пострадавшей боролись врачи, её удалось спасти. Недавно девочку выписали из больницы.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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