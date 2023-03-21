Родители раненной одноклассницей школьницы требуют от лицея в Химках 20 миллионов рублей

Родители раненной одноклассницей школьницы в химкинском лицее подали иск к образовательному учреждению на 20 миллионов рублей. Об этом рассказала президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям" Виктория Дергунова.

Она указала, что из заявленной в иске суммы десять миллионов полагается самой девочке и по пять миллионов её родителям. Кроме того, ещё предстоит уточнить сумму, которая нужна для оплаты лечения и реабилитации пострадавшего ребёнка. По данным РИА "Новости", всего у девочки зафиксировали 126 ножевых ранений.

Юрист считает, что у защиты получится добиться не только компенсации, но и изменения законодательства. Она указала, что на данный момент по закону школа не имеет рычагов влияния на учащихся в непростых ситуациях.

"Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся", — сказала Дергунова в беседе с агентством.