Родители раненной одноклассницей школьницы требуют от лицея в Химках 20 миллионов рублей
Родители раненной одноклассницей школьницы в химкинском лицее подали иск к образовательному учреждению на 20 миллионов рублей. Об этом рассказала президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям" Виктория Дергунова.
Она указала, что из заявленной в иске суммы десять миллионов полагается самой девочке и по пять миллионов её родителям. Кроме того, ещё предстоит уточнить сумму, которая нужна для оплаты лечения и реабилитации пострадавшего ребёнка. По данным РИА "Новости", всего у девочки зафиксировали 126 ножевых ранений.
Юрист считает, что у защиты получится добиться не только компенсации, но и изменения законодательства. Она указала, что на данный момент по закону школа не имеет рычагов влияния на учащихся в непростых ситуациях.
"Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся", — сказала Дергунова в беседе с агентством.
Мать пострадавшей девочки тоже придерживается мнения о том, что в дальнейшем важно не допустить повторения этой трагедии. Для этого нужно изменить взаимодействие в образовательной среде.
Напомним, 7 февраля в туалете подмосковного лицея №10 произошла поножовщина. Пятиклассница нанесла сверстнице десятки ударов ножом. Согласно основным версиям, конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться. За жизнь пострадавшей боролись врачи, её удалось спасти. Недавно девочку выписали из больницы.
Shutterstock