Лицей выплатит миллион рублей выжившей в поножовщине девочке из Химок

Кроме того, за моральный вред каждому родителю школьницы будет выплачено по 500 тысяч рублей. Такое решение вынес Химкинский суд. С решением суда и с тем, что семья напавшей девочки не заплатит ни копейки, пострадавшие не согласны — они будут подавать апелляцию.