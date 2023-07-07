Лицей выплатит миллион рублей выжившей в поножовщине девочке из Химок
Химкинский лицей, в котором пятиклассница нанесла 30 ножевых ранений однокласснице, выплатит пострадавшей девочке миллион рублей. Образовательное учреждение также компенсирует затраты на лечение школьницы в размере 5,6 миллиона рублей.
Кроме того, за моральный вред каждому родителю школьницы будет выплачено по 500 тысяч рублей. Такое решение вынес Химкинский суд. С решением суда и с тем, что семья напавшей девочки не заплатит ни копейки, пострадавшие не согласны — они будут подавать апелляцию.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, семья пострадавшей школьницы продала квартиру в Химках и переехала в Москву. В этом году девочка пойдёт в новую школу, но родители держат всё в строгом секрете.
Как писал Лайф, поножовщина в туалете подмосковного лицея № 10 произошла 7 февраля. Пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей 30 ударов ножом. Согласно основным версиям, конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться. Позднее пострадавшую выписали из больницы. Позже стало известно, что родители раненной одноклассницей школьницы в химкинском лицее подали иск к образовательному учреждению на 20 миллионов рублей.
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