Паралич, облысение и шрамы: Мать выжившей в поножовщине девочки из Химок объяснила иск на 20 млн

Мать пятиклассницы из Химок, которая выжила после 126 ножевых ударов от одноклассницы, объяснила подачу иска к лицею на 20 миллионов рублей . По словам Елены, девочке предстоит очень долгое восстановление.

"Помимо шрамов, появились сопутствующие заболевания, облысение на фоне стресса, повреждения мышц лица. У неё пол-лица плохо двигается, потому что прорезана насквозь щека. Руки слабо работают, потому что сильно повреждены мышцы рук. Много всего, что, помимо основных повреждений, мы сейчас имеем", — сказала мать девочки в интервью телеканалу "Звезда" .

Родители отвели ребёнка на консультацию к хирургу, чтобы понять план лечения. Врач сообщил семье, что оно займёт от полутора до трёх лет. Это время уйдёт именно на лечение шрамов и будет стоить несколько миллионов рублей. Елена добавила, что они уже начали это лечение, чтобы не терять времени, и дочь быстрее восстановилась.