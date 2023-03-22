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22 марта, 18:16

Паралич, облысение и шрамы: Мать выжившей в поножовщине девочки из Химок объяснила иск на 20 млн

Мать пострадавшей в поножовщине пятиклассницы из Химок объяснила иск на 20 млн

Мать пятиклассницы из Химок, которая выжила после 126 ножевых ударов от одноклассницы, объяснила подачу иска к лицею на 20 миллионов рублей. По словам Елены, девочке предстоит очень долгое восстановление.

Мать пострадавшей в поножовщине пятиклассницы из Химок объяснила иск на 20 млн. Видео © Телеканал "Звезда"

"Помимо шрамов, появились сопутствующие заболевания, облысение на фоне стресса, повреждения мышц лица. У неё пол-лица плохо двигается, потому что прорезана насквозь щека. Руки слабо работают, потому что сильно повреждены мышцы рук. Много всего, что, помимо основных повреждений, мы сейчас имеем", — сказала мать девочки в интервью телеканалу "Звезда".

Родители отвели ребёнка на консультацию к хирургу, чтобы понять план лечения. Врач сообщил семье, что оно займёт от полутора до трёх лет. Это время уйдёт именно на лечение шрамов и будет стоить несколько миллионов рублей. Елена добавила, что они уже начали это лечение, чтобы не терять времени, и дочь быстрее восстановилась.

Омбудсмен обеспокоена ранами на лице пятиклассницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

Омбудсмен обеспокоена ранами на лице пятиклассницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

Как писал Лайф, поножовщина в туалете подмосковного лицея № 10 произошла 7 февраля. Тогда сообщалось, что пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей 30 ударов ножом. Согласно основным версиям, конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться. Недавно пострадавшую выписали из больницы.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Андрей Бражников
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