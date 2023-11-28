Учителя шли мимо: Избитый сахалинскими школьниками первоклашка едва не замёрз насмерть в снегу

В городе Долинске Сахалинской области группа школьников зверски избила первоклассника и бросила его в снегу у школы. Избитому и замерзающему мальчику требовалась срочная госпитализация, однако учителя просто шли мимо него. Вопиющую ситуацию предали огласке в социальных сетях, после чего делом заинтересовалась прокуратура.

Об избиении ребёнка в социальных сетях рассказал сахалинский общественный деятель и юрист Кирилл Кобяков. По его словам, всё произошло накануне в СОШ № 1 города Долинска. Первоклассника избили школьники, и удары они наносили с особой жестокостью: мальчика били в лицо, пах и живот.

"Ребёнок рассказал, что, когда он лежал побитый на снегу, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь. Мальчика госпитализировала скорая, приезжала полиция. Школа сейчас в режиме радиомолчания", — написал он в телеграм-канале.

После огласки на дело обратила внимание городская прокуратура. По данному факту ведомством проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, к ситуации подключилась уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская.