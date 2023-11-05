На Урале подростки жестоко наказали электрошокером сверстника по наводке девочки

В Екатеринбурге школьники издевались над сверстником с помощью электрошокера, так они якобы хотели проучить его за нанесённую обиду девочке. О случившемся пишет Ura.ru.

Видео потасовки появилось в Сети. Группа ребят повалила мальчика. Пока один из них удерживал несчастного у земли, другие били по нему шокером, пинали и плевались в него. Как утверждается, видео снято на улице Орджоникидзе, 24. Предположительно, избитый кинул ледышку в девочку, которая оскорбляла его. Та и пожаловалась своим знакомым, учинившим в итоге расправу. Сейчас делом занимается полиция, выясняются все причастные к инциденту.