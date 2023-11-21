Поставили на колени и избили: В Москве два амбала учинили экзекуцию над школьниками в стиле 90-х

Во дворе жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы двое мужчин поставили подростков на колени и избили их палкой. Разборки в стиле 90-х нападавшие решили устроить из-за того, что кто-то из детей якобы стучал в их квартиру.

Кадры нападения мужчин на детей во дворе дома на севере Москвы. Видео © Telegram / Mash

Как сообщает пресс-служба столичного главка СК России, инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 19 ноября, во дворе многоэтажки на Базовской улице. Двое мужчин поймали школьников, заставили их встать на колени и извиняться, избивая их палкой. При этом, когда один из подростков попытался сбежать, взрослый неадекват достал нож и начал угрожать убийством. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Личности подозреваемых уже установлены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Mash, злоумышленники уже задержаны. Ими оказались 59-летний безработный житель столицы и 36-летний мигрант. Последнего сейчас проверяют на законность нахождения в России.