Женщина с племянником под наркотой по очереди избили 15-летнюю девочку в Ленобласти

В деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области женщина 1982 года рождения со своим несовершеннолетним племянником 2004 года рождения, который был в состоянии наркотического опьянения, по очереди избивали 15-летнюю школьницу на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.



15-летнюю школьницу избивают на детской площадке в Ленинградской области. Видео © t.me / 78 | НОВОСТИ

"Следствием установлено, что 11 ноября 2023 года подозреваемые женщина и её племянник, находящийся в состоянии наркотического опьянения, будучи в общественном месте на территории детской площадки, расположенной в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области, нанесли поочерёдно неоднократные удары 15-летней школьнице", — говорится в публикации ведомства.

В отношении женщины и её племянника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц). Молодой человек задержан в рамках статьи 91 УПК РФ, его допрашивают и определяют меру пресечения. Следствие выясняет, кто ещё был причастен к происшествию.