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13 ноября, 19:11

Женщина с племянником под наркотой по очереди избили 15-летнюю девочку в Ленобласти

В Ленинградской области пьяная женщина и её племянник избили 15-летнюю школьницу

В деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области женщина 1982 года рождения со своим несовершеннолетним племянником 2004 года рождения, который был в состоянии наркотического опьянения, по очереди избивали 15-летнюю школьницу на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

15-летнюю школьницу избивают на детской площадке в Ленинградской области. Видео © t.me / 78 | НОВОСТИ

"Следствием установлено, что 11 ноября 2023 года подозреваемые женщина и её племянник, находящийся в состоянии наркотического опьянения, будучи в общественном месте на территории детской площадки, расположенной в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области, нанесли поочерёдно неоднократные удары 15-летней школьнице", говорится в публикации ведомства.

В отношении женщины и её племянника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц). Молодой человек задержан в рамках статьи 91 УПК РФ, его допрашивают и определяют меру пресечения. Следствие выясняет, кто ещё был причастен к происшествию.

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Ранее стало известно о том, что избитая пьяной женщиной на севере Москвы 14-летняя девочка попала в больницу. По словам матери пострадавшей, врачи диагностировали у дочери сотрясение мозга, смещение перегородки носа, также ей наложили шину из-за зажимов мышц плеч и шеи.

Обложка ©

t.me / 78 | НОВОСТИ

Юрий Лысенко
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