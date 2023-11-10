Избитая пьяной собачницей на севере Москвы 14-летняя девочка попала в больницу
Мать избитой в Москве школьницы: Дочь всего лишь хотела погладить собаку
Избитая пьяной женщиной на севере Москвы 14-летняя девочка попала в больницу. По словам матери пострадавшей, врачи диагностировали у дочери сотрясение мозга, смещение перегородки носа, также ей наложили шину из-за зажимов мышц плеч и шеи.
Момент избиения девочки-подростка, которая хотела погладить собаку. Видео © Telegram / ЧП Москва
Инцидент, напомним, произошёл 6 ноября на Ангарской улице на севере Москвы. Вечером школьница была на прогулке с друзьями. Ребята стояли возле подъезда дома, где живёт подруга девочки, когда оттуда вышли женщина и мужчина с двумя собаками — алабаем и дворняжкой. Девочка попросила погладить одного из питомцев, но в ответ ей прилетел грубый отказ от пьяной хозяйки. А потом собачница и вовсе накинулась на ребёнка с кулаками. Спутник неадекватной женщины всё это время спокойно стоял в стороне.
"Она мне позвонила и говорит: "Мама, меня избили". Я в чём была выскочила на улицу, а она бежит к подъезду вся в слезах и грязная. Сказала, что на неё напала женщина, <...> бросилась на неё со спины", — приводит телеканал "360" слова матери пострадавшей.
Приятели девочки позже признались, что побоялись вмешиваться в конфликт, потому что испугались алабая. Собачница пригрозила натравить животное, если кто-то из них сделает хоть шаг. В тот вечер пострадавшая оказалась в травматологии, куда её отвезла мать.
Ранее Лайф писал, что напавшую на девочку женщину быстро вычислили полицейские. Против собачницы уже возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Следователям также предстоит допросить очевидцев, а также отсмотреть записи с камер наблюдения.
Кадр из видео Telegram / ЧП Москва