Избитая пьяной собачницей на севере Москвы 14-летняя девочка попала в больницу

Избитая пьяной женщиной на севере Москвы 14-летняя девочка попала в больницу. По словам матери пострадавшей, врачи диагностировали у дочери сотрясение мозга, смещение перегородки носа, также ей наложили шину из-за зажимов мышц плеч и шеи.

Момент избиения девочки-подростка, которая хотела погладить собаку. Видео © Telegram / ЧП Москва

Инцидент, напомним, произошёл 6 ноября на Ангарской улице на севере Москвы. Вечером школьница была на прогулке с друзьями. Ребята стояли возле подъезда дома, где живёт подруга девочки, когда оттуда вышли женщина и мужчина с двумя собаками — алабаем и дворняжкой. Девочка попросила погладить одного из питомцев, но в ответ ей прилетел грубый отказ от пьяной хозяйки. А потом собачница и вовсе накинулась на ребёнка с кулаками. Спутник неадекватной женщины всё это время спокойно стоял в стороне.

"Она мне позвонила и говорит: "Мама, меня избили". Я в чём была выскочила на улицу, а она бежит к подъезду вся в слезах и грязная. Сказала, что на неё напала женщина, <...> бросилась на неё со спины", — приводит телеканал "360" слова матери пострадавшей.

Приятели девочки позже признались, что побоялись вмешиваться в конфликт, потому что испугались алабая. Собачница пригрозила натравить животное, если кто-то из них сделает хоть шаг. В тот вечер пострадавшая оказалась в травматологии, куда её отвезла мать.