В петербургской больнице пациент нейрохирургии до смерти избил соседа по палате
60-летний пациент петербургской больницы скончался после драки с соседом по палате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.
По данным ведомства, всё произошло в НИИ скорой помощи, расположенном на Будапештской улице. Вчера около полудня между пациентами двухместной палаты нейрохирургического отделения произошёл конфликт. Они начали ругаться и в какой-то момент перешли от слов к кулакам.
Однако один из драчунов, видимо, не рассчитал свои силы, поскольку закончилось всё летальным исходом. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 60-летнего мужчины с переломом грудной клетки. По данному факту начата проверка. Подозреваемого доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, как с соседом по палате расправился пьяный пациент противотуберкулёзного диспансера в Уфе. Конфликт между ранее судимыми 62-летним и 34-летним мужчинами длился на протяжении месяца и в конце октября подошёл к развязке. Вот только вместо примирения произошла ужасная трагедия: во время очередной ссоры на бытовой почве пожилой пациент ударил оппонента кухонным ножом в грудь.
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