В петербургской больнице пациент нейрохирургии до смерти избил соседа по палате

60-летний пациент петербургской больницы скончался после драки с соседом по палате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

По данным ведомства, всё произошло в НИИ скорой помощи, расположенном на Будапештской улице. Вчера около полудня между пациентами двухместной палаты нейрохирургического отделения произошёл конфликт. Они начали ругаться и в какой-то момент перешли от слов к кулакам.

Однако один из драчунов, видимо, не рассчитал свои силы, поскольку закончилось всё летальным исходом. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 60-летнего мужчины с переломом грудной клетки. По данному факту начата проверка. Подозреваемого доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.