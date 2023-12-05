Неадекватный папаша убил годовалого сына и попытался спрятаться в поле под Тулой
SHOT: В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве годовалого сына
38-летний Андрей Е. из Тульской области со своим ребёнком. Обложка © t.me / SHOT
Сотрудники правоохранительных органов Тульской области расследуют ужасное преступление, случившееся в минувший понедельник. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в населённом пункте Молодёжный мужчина убил своего годовалого сына.
По данным канала, мать привезла малыша к бабушке и дедушке в посёлок Молодёжный. Вместе с ними там находился её бывший 38-летний сожитель Андрей Е., у которого диагностировано серьёзное психическое заболевание.
В какой-то момент он остался с ребёнком в жилище один. Предполагается, что мужчина зарезал своего малолетнего сына, тело которого было обнаружено 4 декабря около шести часов вечера, после чего скрылся.
Стражи правопорядка обнаружили отца убитого ближе к полуночи: он скрывался в поле, где, предварительно, пытался совершить суицид. Следователи возбудили дело по статье "Убийство", подозреваемый сейчас находится в медицинском учреждении, после чего его допросят.
А недавно в Приамурье было раскрыто убийство двух человек, чьи тела были обнаружены после пожара на пасеке у села Кундур. Там двое 32-летних граждан расправились с хозяином этого частного предприятия по заготовке мёда и его 66-летним знакомым.