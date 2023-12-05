Неадекватный папаша убил годовалого сына и попытался спрятаться в поле под Тулой

Сотрудники правоохранительных органов Тульской области расследуют ужасное преступление, случившееся в минувший понедельник. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в населённом пункте Молодёжный мужчина убил своего годовалого сына.

Задержанный 38-летний житель Тульской области Андрей Е. Фото © t.me / SHOT

По данным канала, мать привезла малыша к бабушке и дедушке в посёлок Молодёжный. Вместе с ними там находился её бывший 38-летний сожитель Андрей Е., у которого диагностировано серьёзное психическое заболевание.

В какой-то момент он остался с ребёнком в жилище один. Предполагается, что мужчина зарезал своего малолетнего сына, тело которого было обнаружено 4 декабря около шести часов вечера, после чего скрылся.

Задержанный 38-летний житель Тульской области Андрей Е. Фото © t.me / SHOT

Стражи правопорядка обнаружили отца убитого ближе к полуночи: он скрывался в поле, где, предварительно, пытался совершить суицид. Следователи возбудили дело по статье "Убийство", подозреваемый сейчас находится в медицинском учреждении, после чего его допросят.