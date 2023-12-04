Спрятал тело около дома: Пьяный отчим изнасиловал юную падчерицу, а затем убил её мать

В Ижевске задержали 27-летнего местного жителя, который изнасиловал свою 11-летнюю падчерицу, а также задушил её мать. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, трагедия произошла в частном доме на улице Ладыгина, в котором девочка осталась одна с отчимом. Мужчина напился, в результате чего избил ребёнка, а затем изнасиловал его.

"Запуганная девочка не сказала о произошедшем матери, но спустя несколько дней по состоянию ребёнка обо всём догадалась её бабушка. Она сразу вызвала полицию. Судя по всему, бабушка рассказала о произошедшем своей дочери — матери пострадавшей, из-за чего у той произошёл страшный конфликт с сожителем", — говорится в сообщении.

На вызов прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили мать изнасилованной девочки убитой. Оказалось, что мужчина жестоко избил женщину, после чего задушил её. Кроме того, он попытался спрятать тело на участке.

Сейчас житель Ижевска Тимур Ахтямов задержан. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, по которым ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее он был судим за угон автомобиля.