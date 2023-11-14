В Петербурге разыскивают отца, который хотел изнасиловать 10-летнюю дочь

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают мужчину, который подозревается в попытке изнасилования собственной малолетней дочери. Мужчина забирал девочку на выходные к себе, а после домогательств по отношению к дочери скрылся.

Десятилетняя ученица четвёртого класса приехала к отцу на выходные в квартиру в Красносельском районе Северной столицы. Родители ребёнка не так давно развелись, и мужчина периодически забирал дочь к себе. Как уточняется, девочка спала, когда к ней в комнату вошёл отец. Он трогал её за интимные места, что сильно напугало ребёнка. Школьница рассказала о случившемся матери, когда та уже забрала её и увезла домой. Женщина обратилась за помощью в полицию. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно, его ищут правоохранители.