В Москве отец домогался 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка

По информации телеграм-канала, родители, которые не живут вместе, отправились с ребёнком в аквапарк, чтобы сделать для сына праздник. Когда семья собиралась домой, отец с мальчиком пошли в раздевалку, там-то мужчина и начал приставать к ребёнку. Дома пятиклассник обо всём рассказал матери, после чего женщина обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в ситуации, по факту случившегося начата проверка. Отец мальчика пока не задержан.