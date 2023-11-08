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8 ноября, 10:12

В Москве отец домогался 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка

В раздевалке аквапарка "Мореон" на юго-западе Москвы отец домогался 13-летнего сына, который страдает аутизмом. Об инциденте сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, родители, которые не живут вместе, отправились с ребёнком в аквапарк, чтобы сделать для сына праздник. Когда семья собиралась домой, отец с мальчиком пошли в раздевалку, там-то мужчина и начал приставать к ребёнку. Дома пятиклассник обо всём рассказал матери, после чего женщина обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в ситуации, по факту случившегося начата проверка. Отец мальчика пока не задержан.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге мигрант домогался семилетнего мальчика в барбершопе. Извращенца уже задержали, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Наталья Исакова
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