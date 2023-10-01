В Петербурге мигрант домогался 7-летнего мальчика в барбершопе

В Санкт-Петербурге мигрант домогался семилетнего мальчика в барбершопе. Об этом сообщает местный портал 78.ru.

По данным издания, всё произошло в барбершопе "Стиль", расположенном на улице Фёдора Абрамова в районе Парнас. В полицию поступил звонок от 30-летней петербурженки, которая заявила, что в отношении её сына 2016 года рождения взрослый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали 20-летнего гражданина Узбекистана и доставили его в отдел. Сотрудники составили протокол о нарушении режима пребывания в РФ и поместили приезжего в изолятор временного содержания. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.