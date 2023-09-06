В Татарстане мигранты устроили массовую драку из-за девушки

В Нижнекамске, Республика Татарстан, группа мигрантов устроила драку из-за девушки, рассказал телеканалу "НТР 24" руководитель районного исполкома по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Артур Салахов.

Момент драки между мигрантами в Нижнекамске. Видео © VK / "Лента новостей Львова | Z"

"По имеющейся информации, предметом конфликта стала сожительница одного из мигрантов. Погибших нет. Один пострадавший. У него ушиб головного мозга и линейный перелом затылочной части", — пояснил он.

По словам чиновника, кафе "Султан", напротив которого и произошло побоище, ранее уже попадало в поле зрения компетентных органов. Ещё в июне там была проведена проверка, выявившая нарушения, однако владельцы заведения "для отвода глаз" просто переехали на другой адрес.

Резонансной дракой уже заинтересовались в полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону, задержаны трое граждан Узбекистана, они находятся на территории России легально. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса (побои).

После того как пострадавший пройдёт лечение, будет назначена судебно-медицинская экспертиза с определением причинённого вреда здоровью.