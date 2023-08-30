Под Брянском футбольные фанаты устроили послематчевое побоище с барабанами

В городе Сельцо Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку. Видео потасовки очевидцы опубликовали в соцсетях.

Драка футбольных фанатов в Брянской области. Видео © VK / Брянск LIFE

Конфликт произошёл после матча, в котором ФК "Бежица" обыграла сельцовский "Сокол" со счётом 2:1. Судя по кадрам с места, в ход шли не только кулаки и ноги, но также барабаны для усиления шумовой поддержки команд. Кто именно спровоцировал драку, пока неясно. Известно, что разнимали буйных фанатов уже сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет SHOT, обошлось без пострадавших. По крайней мере, заявлений от граждан в полицию не поступало.