Под Брянском футбольные фанаты устроили послематчевое побоище с барабанами
Под Брянском десятки футбольных фанатов устроили драку после матча
В городе Сельцо Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку. Видео потасовки очевидцы опубликовали в соцсетях.
Драка футбольных фанатов в Брянской области. Видео © VK / Брянск LIFE
Конфликт произошёл после матча, в котором ФК "Бежица" обыграла сельцовский "Сокол" со счётом 2:1. Судя по кадрам с места, в ход шли не только кулаки и ноги, но также барабаны для усиления шумовой поддержки команд. Кто именно спровоцировал драку, пока неясно. Известно, что разнимали буйных фанатов уже сотрудники правоохранительных органов.
Как пишет SHOT, обошлось без пострадавших. По крайней мере, заявлений от граждан в полицию не поступало.
Ранее Лайф писал, что на востоке Москвы произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое. В полицию после инцидента доставили десять человек, из которых девять — приезжие из государств ближнего зарубежья.
Кадр из видео VK / Брянск LIFE