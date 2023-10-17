Две 17-летние подруги обвинили бодибилдера в домогательствах, а он уличил их в краже

В подмосковном Красногорске мастера спорта по бодибилдингу Владимира Манчева обвинили в сексуальных домогательствах к двум 17-летним девушкам. Сам он подал встречное заявление и обвинил девушек в шантаже и краже. Об этом сообщает SHOT.

Две несовершеннолетние подруги рассказали, что в один из вечеров им стало скучно и они решили позвать 44-летнего спортсмена в гости. С мужчиной они познакомились несколько месяцев назад. По их словам, он приехал нетрезвый, с алкоголем. Девушки указали, что он приобнял одну из них, пытался поцеловать обеих, а позже начал намекать на интимную близость.

После этого подруги выгнали гостя, но он начал стучать в дверь, угрожать и требовал вернуть вещи. После этого случая девушки обратились в полицию. Когда спортсмена задержали, он рассказал свою версию случившегося. По его словам, он был трезв весь вечер. Когда мужчина вышел от девушек к машине, он обнаружил, что у него пропала сумка с документами, золотой цепочкой и наличными в сумме 50 тысяч рублей.

Подруги сказали, что у них ничего нет. Тогда спортсмен пригрозил им, что обратится в полицию и сообщит о краже. По его словам, после этого они сами стали шантажировать его, что обратятся к правоохранителям. Манчев также утверждает, что до последнего не знал, что его знакомым нет 18 лет. Сейчас в этой истории разбирается СК.