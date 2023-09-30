Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах

Американского актёра Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал Yahoo со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, в этот раз голливудскую звезду обвинил его массажист. Он рассказал, что Спейси заказывал три разных 90-минутных сеанса массажа в отеле New York Edition в августе и сентябре 2016 года. В материалах указано, что Спейси совершал "нежелательные и неуместные сексуальные домогательства" во время процедур.

"Спейси неоднократно испытывал сексуальное возбуждение во время сеансов и даже предлагал дополнительные деньги в обмен на сексуальные услуги", — говорится в иске.