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26 июля, 14:31

Лондонский суд оправдал Кевина Спейси по громкому делу в его день рождения

Суд в Лондоне оправдал актёра Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии

<p>Кевин Спейси оправдан. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN</p>

Кевин Спейси оправдан. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Жюри присяжных суда в Лондоне признало американского актёра Кевина Спейси невиновным в сексуальном насилии.

Обвинения в насилии и домогательствах против Спейси выдвинули четверо мужчин, эти случаи якобы произошли в период с 2004 по 2013 год. Но жюри присяжных вынесло решение о невиновности актёра, который, кстати, сегодня отмечает день рождения. Двукратный обладатель премии "Оскар" расплакался, когда услышал вердикт.

Присяжные сняли с Кевина Спейси обвинения в домогательствах к актёру Рэппу

Присяжные сняли с Кевина Спейси обвинения в домогательствах к актёру Рэппу

Лайф напоминает, что в течение нескольких лет актёра обвиняли в домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вину, прокуратура США отозвала обвинения в отношении голливудской звезды. За это время серьёзные убытки понёс и сам Кевин Спейси, и компании, с которыми он работал. Актёр все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Александра Вишнякова
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