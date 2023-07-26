Лондонский суд оправдал Кевина Спейси по громкому делу в его день рождения

Обвинения в насилии и домогательствах против Спейси выдвинули четверо мужчин, эти случаи якобы произошли в период с 2004 по 2013 год. Но жюри присяжных вынесло решение о невиновности актёра, который, кстати, сегодня отмечает день рождения. Двукратный обладатель премии "Оскар" расплакался, когда услышал вердикт.

Лайф напоминает, что в течение нескольких лет актёра обвиняли в домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вину, прокуратура США отозвала обвинения в отношении голливудской звезды. За это время серьёзные убытки понёс и сам Кевин Спейси, и компании, с которыми он работал. Актёр все обвинения в свой адрес категорически отрицает.