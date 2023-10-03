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3 октября, 08:33

Сотрудника школы в Реутове заподозрили в домогательствах по отношению к девочке

Директора по безопасности школы в подмосковном Реутове задержали по подозрению в домогательствах по отношению к 11-летней девочке. Об этом сообщает Mash.

Мать пострадавшей рассказывает, что в конце сентября 54-летний мужчина предложил подвезти её дочь домой, но затем стал домогаться и поцеловал. Девочка всё рассказала маме, и та пошла в полицию.

Сотрудника школы задержали и допросили, на него завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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А ранее в Белгородской области школьница обвинила массажиста местной больницы в домогательствах во время процедуры. Сейчас полиция устанавливает личности других потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего".

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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