Сотрудника школы в Реутове заподозрили в домогательствах по отношению к девочке
Директора по безопасности школы в подмосковном Реутове задержали по подозрению в домогательствах по отношению к 11-летней девочке. Об этом сообщает Mash.
Мать пострадавшей рассказывает, что в конце сентября 54-летний мужчина предложил подвезти её дочь домой, но затем стал домогаться и поцеловал. Девочка всё рассказала маме, и та пошла в полицию.
Сотрудника школы задержали и допросили, на него завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
А ранее в Белгородской области школьница обвинила массажиста местной больницы в домогательствах во время процедуры. Сейчас полиция устанавливает личности других потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего".
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