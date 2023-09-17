В Подмосковье пьяный отец домогался 15-летней дочери и ей пришлось выпрыгнуть из окна

В подмосковном Орехово-Зуеве отец домогался 15-летней дочери, девочке пришлось выпрыгивать из окна. Теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, ночью пьяный отец попросил школьницу пойти к нему в комнату и лечь в кровать. Та согласилась, чтобы избежать конфликта. В какой-то момент мужчина лёг рядом с дочерью и стал трогать её за интимные части тела. Девочка испугалась и выпрыгнула из окна первого этажа, после чего сбежала к своему парню.

Затем она написала заявление в полицию на отца. Против извращенца возбудили уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Известно, что школьница жила с отцом и мачехой. В семье ещё были двое её родных братьев трёх и шести лет, а также две дочери мачехи тринадцати и семнадцати лет.