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31 августа, 07:32

В Белгородской области школьница обвинила массажиста в домогательствах

<p>Массажист, подозреваемый в домогательствах в Белгородской области. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56363" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Массажист, подозреваемый в домогательствах в Белгородской области. Фото © t.me / SHOT

В посёлке Ровеньки Белгородской области школьница обвинила массажиста местной больницы в домогательствах во время процедуры. О случившемся пишет SHOT.

31-летний мужчина работает в больнице, куда на массаж пришла 14-летняя девочка. Сейчас полиция устанавливает личности других потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего". С девочкой работают психологи. Мера пресечения массажисту пока не избиралась.

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Ранее сообщалось, что в Москве женщина во время домашней уборки нашла старые диски и обнаружила, что её бывший муж растлевал и насиловал мальчиков. Она сразу обратилась в полицию.

Татьяна Миссуми
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