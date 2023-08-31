В Белгородской области школьница обвинила массажиста в домогательствах
Массажист, подозреваемый в домогательствах в Белгородской области. Фото © t.me / SHOT
В посёлке Ровеньки Белгородской области школьница обвинила массажиста местной больницы в домогательствах во время процедуры. О случившемся пишет SHOT.
31-летний мужчина работает в больнице, куда на массаж пришла 14-летняя девочка. Сейчас полиция устанавливает личности других потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего". С девочкой работают психологи. Мера пресечения массажисту пока не избиралась.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина во время домашней уборки нашла старые диски и обнаружила, что её бывший муж растлевал и насиловал мальчиков. Она сразу обратилась в полицию.