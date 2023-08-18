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18 августа, 07:22

Москвичка нашла дома старые диски и узнала, что экс-супруг насиловал мальчиков

В Москве женщина во время уборки нашла видео экс-супруга, где он насилует детей

В Москве женщина во время домашней уборки нашла старые диски и обнаружила, что её бывший муж растлевал и насиловал мальчиков. Об этом пишет SHOT.

46-летняя педагог-психолог прибиралась в своей квартире в Академическом районе и наткнулась на два компакт-диска. Включив видео, она увидела, как её 47-летний экс-супруг насилует десятилетнего мальчика и пристаёт к 14-летнему подростку. Судя по записи, всё происходило в подмосковном Звенигороде, в квартире мужчины.

Женщина обратилась в полицию. Преступника задержали, он работает директором фотоателье. Видео с мальчиками было сделано им два года назад. Мужчина специально выбирал ребят, которые росли без отцов, чтобы никто за них не заступился, а признаться матерям они боялись.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста". Педофилу грозит более 20 лет колонии.

Изнасиловал и задушил: Появилось видео признания педофила с кладбища о причине убийства девочки из Разумного

Изнасиловал и задушил: Появилось видео признания педофила с кладбища о причине убийства девочки из Разумного

Ранее сообщалось, что в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Пострадавшая была госпитализирована с переломами.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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