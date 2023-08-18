Москвичка нашла дома старые диски и узнала, что экс-супруг насиловал мальчиков

В Москве женщина во время домашней уборки нашла старые диски и обнаружила, что её бывший муж растлевал и насиловал мальчиков. Об этом пишет SHOT.

46-летняя педагог-психолог прибиралась в своей квартире в Академическом районе и наткнулась на два компакт-диска. Включив видео, она увидела, как её 47-летний экс-супруг насилует десятилетнего мальчика и пристаёт к 14-летнему подростку. Судя по записи, всё происходило в подмосковном Звенигороде, в квартире мужчины.

Женщина обратилась в полицию. Преступника задержали, он работает директором фотоателье. Видео с мальчиками было сделано им два года назад. Мужчина специально выбирал ребят, которые росли без отцов, чтобы никто за них не заступился, а признаться матерям они боялись.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста". Педофилу грозит более 20 лет колонии.