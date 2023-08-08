Изнасиловал и задушил: Появилось видео признания педофила с кладбища о причине убийства девочки из Разумного
Убийца школьницы из Белгородской области сознался в изнасиловании и расправе
Житель Белгородской области, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из посёлка Разумное, объяснил свои действия алкоголем и недостатком женского внимания. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону, он полностью признал свою вину.
Убивший 15-летнюю школьницу из Разумного в Следственном комитете. Видео © Telegram / "СУ СК РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
"Предъявлено обвинение ранее судимому 42-летнему жителю области в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Фигурант задержан следователем СК в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен, вину в совершении преступления признал", — говорится в опубликованном сообщении.
Как пояснили в ведомстве, 4 августа задержанный напал на проходившую мимо кладбища погибшую, которую изнасиловал и задушил из страха, что она расскажет обо всём правоохранителям. На данный момент решается вопрос о заключении убийцы под стражу. Следствие продолжается.
Напомним, тело 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти нашли на кладбище в Разумном, её искали с 4 августа. Вчера, 7 августа, был задержан 42-летний ранее судимый мужчина.
Telegram / "СУ СК РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"