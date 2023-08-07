За убийство найденной на кладбище 15-летней девочки из Разумного задержан бывший зэк
Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Белгородской области
Убитая 15-летняя девочка из Разумного. Фото © VK / belinter
В Белгородской области полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы, тело которой было найдено на кладбище в посёлке Разумное. Он был ранее судим, пишет СК РФ.
"Была установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен к следователю СК для производства следственных и процессуальных действий", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Расследование продолжается, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. О мотивах расправы над девочкой пока не сообщается.
Напомним, тело 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти нашли на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области. Поиски девочки велись с 4 августа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".