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7 августа, 09:40

За убийство найденной на кладбище 15-летней девочки из Разумного задержан бывший зэк

Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Белгородской области

<p>Убитая 15-летняя девочка из Разумного. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-35961352_1583050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belinter</a></p>

Убитая 15-летняя девочка из Разумного. Фото © VK / belinter

В Белгородской области полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы, тело которой было найдено на кладбище в посёлке Разумное. Он был ранее судим, пишет СК РФ.

"Была установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен к следователю СК для производства следственных и процессуальных действий", говорится в телеграм-канале ведомства.

Расследование продолжается, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. О мотивах расправы над девочкой пока не сообщается.

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Напомним, тело 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти нашли на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области. Поиски девочки велись с 4 августа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Татьяна Миссуми
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