На Урале отец изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую к нему на каникулы

В одну из ночей отец-извращенец пробрался к ней в комнату и надругался. Дело было ещё летом. Пострадавшая долгое время не могла признаться матери в том, что случилось. Школьнице было стыдно, и она постоянно была в подавленном состоянии из-за психологической травмы. Но в итоге девочка просто не смогла больше держать это в себе и поняла, что ей нужна помощь. Недавно она подошла к маме и в слезах всё рассказала.