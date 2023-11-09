На Урале отец изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую к нему на каникулы
Житель посёлка Кедровка, Свердловская область, изнасиловал свою 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости. Детали жуткой истории сообщает SHOT.
В одну из ночей отец-извращенец пробрался к ней в комнату и надругался. Дело было ещё летом. Пострадавшая долгое время не могла признаться матери в том, что случилось. Школьнице было стыдно, и она постоянно была в подавленном состоянии из-за психологической травмы. Но в итоге девочка просто не смогла больше держать это в себе и поняла, что ей нужна помощь. Недавно она подошла к маме и в слезах всё рассказала.
Педофила задержали, он отказался давать показания. Ранее мужчину дважды судили за наркотики и побои, а теперь его ждёт ещё одно дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
А в Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, насиловавшего детей в заброшенном гараже. По данным Лайфа, на данный момент известно как минимум о двух его жертвах. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", извращенцу грозит до 20 лет лишения свободы.
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