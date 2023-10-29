Уроки "про это": Как в позднем СССР занимались секспросветом в школе О сексе в СССР не говорили. Ну разве что в очень узком кругу. Тем не менее дети рождались, противозачаточные продавались и педофилов меньше не было. 28 октября, 22:42 Как в позднем СССР занимались секспросветом в школе. Обложка © Getty Images / Corbis / VCG / Peter Turnley

Секс интересовал всех. Что да как происходит, школьники начинали узнавать гораздо раньше, чем им рассказывали об этом на уроках биологии. Обычно к третьему-четвёртому классу дети имели об этом представление, хотя и весьма смутное. Часть школьников, впрочем, пыталась отрицать очевидное: этого нет, вы всё придумали! Но это происходило не в силу косности, а в силу того, что секс воспринимался как нечто совершенно грязное, то, чему не место в жизни нормального человека.

Начиная примерно с четвёртого класса интерес усиливался. Дети начинали взрослеть, мальчики переставали просто так дружить с девочками, начинали смотреть на них уже другими глазами, совместные медосмотры в классах прекращались: в 1970–1980 годах заговорили об акселерации молодёжи.

Из-за хороших условий жизни половое развитие школьников начиналось раньше, да и внешне они уже тогда отличались от своих родителей: стали выше ростом, были более развитыми, более общительными.

Из-за хороших условий жизни половое развитие школьников начиналось раньше. Фото © Getty Images / Corbis / VCG / David Turnley

К восьмому классу мальчики, гогоча, рассказывали скабрёзные анекдоты про Петьку, Анку и Чапаева, а девочки — про супругов и любовников. При этом представление, "как всё происходит на самом деле", часто оставалось областью фантазии. Если школа была хорошей, то в восьмом классе 14–15-летние девочки ещё ни с кем не целовались, не говоря уже о большем. Ранний сексуальный опыт не был распространён в Советском Союзе. Несмотря на то что в 16–17 лет школьники уже получали некоторый опыт, обжимаясь по углам, невинность 99% советских школьников сохраняли до института. Да что там институт! Некоторые парни в первый раз занимались сексом только после армии.

Но имея развитое, почти уже взрослое тело, подростки оставались подростками, то есть были безалаберны и инфантильны. В аптеках им первым бросалось в глаза "изделие № 2" (презерватив), которое одиноко лежало на витрине и хотя и имело непрезентабельный вид, но всё время намекало, что "этим" кто-то в СССР занимается. Мальчики метили портфели друг друга, стены и даже спины одноклассников мелом — рисовали схематически изображённый член. В их тетрадках появлялись рисунки эротического характера. Шёпотом рассказывали друг другу, как хотели бы кого-нибудь "изнасиловать", но при этом даже не понимали, что это такое. Школьники в туалете боязливо рассматривали кем-то принесённые в школу карты с голыми женщинами.

В обществе заговорили о том, что молодёжь в силу её раннего полового созревания необходимо просвещать не только в области биологии, но и в области отношений между полами. Делалось это в первую очередь для предотвращения беременности у школьниц.

Лекции

Первые лекции проводили школьникам в возрасте 13–14 лет. Мальчиков и девочек разделяли. Обязательной программы не было, многое оставалось на совести лектора. Обычно ими были медики. Школьная медсестра рассказывала "об этом" девочкам, а какой-нибудь доктор из ближайшего кожвендиспансера просвещал ребят и, конечно, уделял много времени любимой теме — венерическим заболеваниям.

В библиотеке сексологического центра экспериментальной медико-педагогической школы в Ярославле. 1 марта 1990 года. Фото © ТАСС / С. Беляков

Большая часть лекции представляла собой рассказ об интимной гигиене и сохранении здоровья. До девочек старались донести тот факт, что если у них начались "эти дни", то они уже могут иметь детей. Однако ни о презервативах, ни о других противозачаточных, ни о том, что следует делать, чтобы не подвергнуться насилию со стороны взрослых, не говорили. Тема педофилии вообще была табуирована, как будто возле школ и не было озабоченных личностей, которые из-за заборов то следили за спортивными занятиями школьниц, то откровенно пугали их, зазывая в кусты и производя известные жесты: указательный и большой пальцы одной руки соединены в кружок, а указательный палец другой руки пронзает его, явственно давая понять, чего именно хочет мужчина.

Книжки

Начиная с 1960-х годов в СССР то и дело публиковались книжки "об этом". Чаще их писали профессиональные врачи, сосредотачивая внимание на физиологии полового созревания. Иногда публиковалась переводная литература из стран Восточного блока (чехословацкая или немецкая). Названия книг говорят сами за себя: "Половое воспитание" (Москва, 1971 год), "Что должны знать девушка и юноша о своём здоровье" (Ленинград, 1975 год), "Пора возмужания" (Москва, 1968 год), "Новая книга о супружестве" (Москва, 1967 год).

Начиная с 1960-х годов в СССР то и дело публиковались книжки "об этом". Чаще их писали профессиональные врачи, сосредотачивая внимание на физиологии полового созревания. Коллаж © LIFE. Фото © Pikabu, © Freepik / graphictwister

Как и положено в СССР, многое трактовалось с точки зрения классовой борьбы. Половая неразборчивость считалась буржуазной, советский человек был обязан помнить о "варварстве капитализма", быть сдержанным и дисциплинированным в вопросах секса. "Самообладание, самодисциплина — не рабство, — говорилось в одной из книг. — Они необходимы и в любви". Но главная мысль, которая вплоть до 1990 года сквозила во всех книгах на тему секспросвета, было то, что и любовь, и секс необходимы в первую очередь для зачатия детей и продления рода.

В общем, воспитание школьников было таково, что многие ещё не целованные девочки, оканчивая школу, уже знали, сколько детей будет в их семьях. Быть чайлдфри означало, что ты не состоялась как женщина, пусть даже и была красивой и добилась профессиональных успехов. О методах контрацепции в таких изданиях или не упоминалось вовсе, или упоминалось мельком.

Фильмы

Ну, конечно, всего этого школьникам не хватало. Их тело рано взрослело, они начинали испытывать чувства по отношению друг к другу. Неразделённая любовь разбивала сердца и увеличивала количество подростковых самоубийств, разделённая — грозила ранней беременностью. Чтобы разобраться в своих чувствах, подростки обращались к кинематографу. Но что тот мог им дать? Тоже почти ничего. Фильмов на эту тему можно было по пальцам пересчитать: "А если это любовь?" 1961 года, "Школьный вальс" 1977 года, "В моей смерти прошу винить Клаву К." 1979 года и, конечно, "Вам и не снилось..." 1980 года.

Причём большая часть из них рассказывала только о чувствах и иногда о выборе, то есть пыталась донести мысль, что подростки должны делать осмысленный и ответственный выбор в пользу воздержания. А фильм-предостережение "Мальчик и девочка" 1966 года режиссёра Юлия Файта даже запретили за романтизацию ранних отношений (режиссёру впредь запретили заниматься детским кино). Из всех иностранных фильмов любые кадры с эротикой вырезались. Даже из тех, что были "до 16 лет".

Кадр из фильма "Школьный вальс", режиссёр Павел Любимов, сценарист Анна Родионова / Kinopoisk.ru

СПИД и измены

Но время шло, отношение к проблеме менялось. В 1980-х годах о сексе стали говорить более открыто, делали это прежде всего взрослые. Процессы в обществе ускорились отнюдь не из-за акселерации подростков, а из-за перестройки и влияния Запада, заинтересованного в развращении молодёжи и разрушении института семьи. Неожиданно выяснилось, что в СССР секс есть, нет лишь противозачаточных препаратов и красивого белья.

На фоне этого в школах для подростков седьмых-восьмых классов были выпущены специальные брошюры. Отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. Их выдавали вместе с учебниками. Разумеется, они зачитывались до дыр, но никто из учителей в школе о них никогда не спрашивал. Хотя, собственно, ничего такого в них опять-таки не было. Освещались прежде всего вопросы гигиены и объяснялись изменения тел подростков, связанные с половым созреванием.

В старших классах (тогда это были 9-й и 10-й классы) был введён урок "Психология семейных отношений". Его вели медсёстры, школьные психологи (тогда их было крайне мало), учителя биологии или классные руководители.

В старших классах был введён урок "Психология семейных отношений". Фото © ТАСС / Борис Капнин

Взрослые были сосредоточены в первую очередь на моральной стороне дела. Обсуждались вопросы разделения обязанностей в семье, ведение бюджета или вопросы нравственности. Можно ли простить измену? Возможно ли, чтобы один из супругов не ночевал дома? Как распределить обязанности по воспитанию детей? Может ли женщина сидеть дома? О венерических болезнях упоминали вскользь, много говорили о новой болезни — СПИДе.

Мир наизнанку

Тем временем в стране начали проходить первые конкурсы красоты, в журнале "Юность" с подачи либеральных редакторов, которые, наверное, гордились своей смелостью, примерно в 1985 году появился рассказ (пока ещё фантастический) об обществе, где каждый человек был обязан раз в несколько лет менять пол. В журнале "Студенческий меридиан" стали публиковать мемуары первых советских трансгендеров.

Читатели с первым номером журнала "Пентхауз" на русском языке и первой фотографией русской модели, 1 апреля 1993 года. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Начала выходить газета "Спид-Инфо", где уже в открытую обсуждались самые интимные подробности и проблемы секса. Мир выворачивался наизнанку. В общем, всё случилось по поговорке, в которой генералы каждый раз готовятся к уже прошедшей войне. Мир изменился, а советское общество ничего не смогло ему противопоставить. Выпускники школ первыми почувствовали новые веяния и с головой окунулись в них в 1990-е годы. Фильмы вроде "Эммануэль" или "Дикая смоковница" некоторыми вообще воспринимались как руководство к действию. Над воздержанностью и моральными дилеммами старшего поколения молодёжь откровенно смеялась. Увы, многих из них ждали вензаболевания, СПИД, аборты, секс-рабство и прочие прелести загнивающего капитализма.

А вы как узнали "про это"? 0 Старшие ребята рассказали Из методичек, книг и фильмов Рассказали учителя в школе У меня были прогрессивные родители, они мне рассказали

Авторы Александр Лаврентьев