Персональный танк: Как жители СССР скидывались и покупали для фронта самолёты и бронепоезда Сколько денег отдавали на помощь фронту советские граждане и почему они воевали на собственных танках. 6 октября, 22:41 Как в СССР бизнес и граждане помогали фронту. Обложка © ТАСС / Валентин Соболев

С началом СВО в России развернулось волонтёрское движение. Добровольцы помогают бойцам дронами, системами РЭБ, рациями, автомобилями, продуктами, медикаментами. В этот нелёгкий труд давно впряглись люди разных профессий — от машинистов до актёров. Но это не сравнится с тем, как помогали фронту во время Великой Отечественной войны.

Бронепоезда и снаряды

Заводы — фронту. К осени 1941 года фронту понадобились бронепоезда. На просьбу военных живо откликнулись рабочие Тихорецкого завода "Красный молот" в Краснодарском крае. Они в рекордные сроки собрали деньги на строительство бронепоезда, который назвали "Тихорецкий железнодорожник". Его отправили в Ростов-на-Дону, где шли жестокие бои с нацистами. Всего заводчане отправили на фронт шесть бронепоездов, два из которых громили врага под Сталинградом, а бронепоезд "Николай Щорс" бил немцев на Кавказе — он тоже был построен частично на деньги, собранные заводскими рабочими.

В Новороссийске рабочие железнодорожного узла на свои деньги собрали и построили бронепоезд "За Родину!". А в Тимашевске железнодорожное предприятие построило бронепоезд "Смерть немецким оккупантам!".

Летом 1942 года молодые рабочие Государственного союзного завода № 172 имени Молотова (бывший Мотовилихинский орудийный завод) выступили с инициативой собрать два миллиона рублей на производство артиллерийских батарей. "Смерть или победа!" — таков был лозунг заводчан. Пермская рабочая молодёжь, комсомольцы и коммунисты откликнулись на призыв и собрали нужную сумму, участвуя в субботниках, сверхурочных работах и отдав личные сбережения. На эти средства было построено 16 артиллерийских батарей.

Средства на бронепоезда собирались в рекордно быстрые сроки. Фото © ТАСС / Николай Науменков

Рабочие пермского завода имени Дзержинского собрали средства на покупку эскадрильи самолётов "Дзержинец", а рабочие завода имени Сталина отправили на фронт эскадрилью "Сталинец" и звено "Речник Камы".

В конце 1941 года рабочие Ташкентского паровозоремонтного завода отправили на фронт первый "подарок" для нацистов — бронепоезд "Узбекистан" вне рамок госзаказа. Этот бронепоезд принимал участие в битве на Курской дуге, освобождал Киев и Житомир и завершил войну в Бранденбурге.

Бронепоезд "Узбекистан". Фото © wio.ru

За годы войны население Дагестана отдало на нужды фронта 350 миллионов рублей и приобрело гособлигаций на 370 миллионов рублей. На деньги дагестанцев было построено три тяжеловооружённых бронепоезда и отправлено на фронт 280 вагонов с тёплыми вещами для солдат.

12 истребителей от Малого театра

Артисты советских театров вели себя во время войны гораздо мужественнее современных: с первых дней они выступали перед бойцами, поднимая боевой дух солдат. В 1943 году артисты Малого театра обратились к Сталину с просьбой построить на собранные ими средства авиазвено "Малый театр". Звено было укомплектовано 12 истребителями Як-9. На борту каждого было написано: "Малый театр — фронту!"







Эскадрильи самолётов

60 самолётов отправили на фронт крестьяне из артели "Земледелец" и других сельхозпредприятий Кунгурского района Пермской области. Они не только оплатили их производство, но и взяли лётный состав на довольствие до конца войны.

Не остались в стороне и работники кооперации. За их счёт были построены танковые колонны "Потребительская кооперация", "Кооператор Дона" и эскадрилья самолётов "Саратовский кооператор". Нижегородцы отправили на фронт авиаэскадрилью "Валерий Чкалов". А кооператоры Якутии создали эскадрилью самолётов "Холбос".

В годы войны на деньги молодёжи Новосибирска и Новосибирской области была построена эскадрилья самолётов "Новосибирский комсомолец". Идею подали комсомольцы Нарыма, и инициатива распространилась по всему региону. Было собрано 2 миллиона 236 тысяч рублей, 6 декабря 1941 года они были переданы Чкаловскому авиазаводу.

Эскадрилья "Новосибирский комсомолец" 12-го гвардейского истребительного авиационного полка ПВО. Фото © Wikipedia

Танки, деньги, пушнина

Окраины СССР не оставались в стороне. Например, национальный Ханты-Мансийский округ, который в 1940-е годы насчитывал едва ли 100 тысяч населения, за годы войны перевёл на спецсчета Фонда обороны 3 миллиона 285 тысяч рублей и перечислил 600 тысяч рублей за неиспользованные отпуска. Было проведено четыре денежно-вещевые лотереи, которые дали фронту ещё 1 миллион 934 тысячи рублей.

Уже осенью 1941 года часть средств была передана на строительство эскадрильи "Омский комсомолец". Как вы можете видеть из названия, участие в строительстве эскадрильи принимали не только жители округа. Призыв сдавать средства на самолёты шёл от рабочих омского завода "Прогресс".

Также средства пошли на строительство эскадрильи "Рыбак Сибири" и на две танковые колонны: "Омский колхозник" и "Народный учитель". На нужды фронта уходило до 4/5 всей продукции промышленности округа. Население занималось промыслом рыбы и охотой. За годы войны выпуск рыбных консервов увеличился с 500 тысяч до 8,5 миллиона банок, а пушнины было добыто более чем на 20 миллионов рублей.

Помощь частных лиц

Не оставались в стороне и отдельные граждане. Известно, что в Пермском крае колхозник Ферапонт Головатый отдал на нужды фронта 100 тысяч рублей. И это несмотря на то, что с ним жили 11 внуков, чьи отцы ушли на фронт. На эти деньги был куплен самолёт Як-1Б, на котором воевал лётчик Борис Ерёмин. Когда срок эксплуатации самолёта подошёл к концу, его установили как памятник в Саратове. А Головатый купил лётчику второй самолёт, на котором тот окончил войну в Берлине.

Танкистка Мария Октябрьская, мстя за смерть мужа, продала всё, что имела, и купила танк "Боевая подруга", на котором пошла бить врага и погибла в жестокой схватке с нацистами.

40 тысяч рублей внесли на постройку танка рабочие треста "Райчихуголь" под Хабаровском — Боровиков и Угадзе. Мужчины сами прошли учёбу в танковом училище и сами повели машину в бой.

Производство танков в СССР во время Второй мировой войны, 1945 год. Фото © ТАСС / AP

Не оставались равнодушными даже эмигранты. Композитор Сергей Рахманинов, проживавший в США, отдал в Фонд обороны сбор от концерта — на эти деньги был построен истребитель. А белый генерал Деникин отправил в СССР вагон с медикаментами, чем сильно озадачил НКВД. Всего от населения СССР в годы войны на военные нужны поступило 24 миллиарда рублей.

Авторы Майя Новик