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Немного Чернобыля в каждый советский дом: 5 бытовых предметов из СССР с радиацией

Почему в СССР делали радиоактивные игрушки и ели с радиоактивных тарелок и не думали об опасности.

22 сентября, 22:42
<p>Ваза из уранового стекла. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U_glass_with_black_light.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Zvesoulis</a></p>

Ваза из уранового стекла. Обложка © Wikipedia / Zvesoulis

Принято подшучивать над американцами, которые не знали о вреде радиации и выпускали часы с радиоактивной краской. Работниц, которые окрашивали циферблаты на фабрике, называли радиевыми девушками, а времена — чёрными временами капитализма. Но и в СССР случалось подобное: мирный атом был новинкой, во второй половине XX века люди только-только приступили к его изучению и не знали, насколько он опасен. Действительно не знали: в США выпускали даже радиоактивную зубную пасту! Как говорится, всё для вас, лишь бы вы не болели. Паста считалась исключительно полезной для здоровья. Но вернёмся в СССР.

Часы "Урал": вот так подарочек!

Часы "Урал". Фото © chasi-sssr.ru

Часы "Урал". Фото © chasi-sssr.ru

Собственно, светящуюся краску с изотопом урана радием-226 на часы в мире начали наносить начиная с 1905 года. Слава богу, СССР в этом немного опоздал. Только в начале 1950-х годов в стране на челябинском заводе стали выпускать подобные часы. Назывались они "Урал". Краска с радием представляла собой массу горчичного цвета, которая с годами могла осыпаться. Называлась она СПД (светосостав постоянного действия) и светилась за счёт того, что радиоактивные частицы бомбардировали кристаллическое вещество сульфида цинка и бромида радия, что и вызывало свечение. 92% радиации представляли собой довольно безопасное альфа-излучение, но 8% были излучением бета- и гамма-частиц. Свечение краски было постоянным, с годами становилось слабее — из-за распада сульфида цинка.

Краска была очень дорогой, поэтому сначала она шла только на производство часов, которые предполагалось использовать в армии. Часы "Урал" имели светящийся циферблат диаметром в 38 миллиметров и корпус из хромированной латуни. Радиоактивная краска была нанесена на стрелки часов и на точки, отмечающие время. Даже сейчас, спустя 60 лет, эти часы выдают до 5000–7000 микрорентген в час при норме до 30 в мирное время и до 60 в военное.

6 люксовых продуктов из СССР, о которых вы ничего не слышали

6 люксовых продуктов из СССР, о которых вы ничего не слышали

Но "Уралом" дело не ограничилось. Советская промышленность вскоре стала выпускать радиоактивные часы "Кама" в Чистополе, некоторые модели часов "Победа", "Москва", "Спортивные", "Командирские" и ЗЧЗ — спецчасы для подводников и водолазов. Считается, что стекло немного ослабляло излучение, а металлический корпус экранировал его, направляя от запястья. Тем не менее некоторые до сих пор выдают до 10 000 микрорентген в час. На расстоянии 15–20 сантиметров от часов радиационный фон приходит в норму — то есть для других людей такие часы опасными не были. Но при их повреждении или ремонте радий мог попасть на кожу человека.

Советские водолазные часы — ЗЧЗ. Фото © watch-wiki.org / Alexander Babel

Советские водолазные часы — ЗЧЗ. Фото © watch-wiki.org / Alexander Babel

Промышленность СССР выпускала ещё и радиоактивные часы — АЧ или АЧО — в бакелитовом корпусе; предназначались они для приборных досок самолётов, судов и, возможно, танков, крепились на рации. Часы эти использовались и в быту: была выпущена целая серия настольных часов с подставкой и корпусом из красноватого оргстекла с использованием циферблатов АЧ.

В конце 1960-х годов использовать краску с радием прекратили. На смену ей пришёл безопасный люминофор, он светился в темноте за счёт накопленной в нём энергии солнечного света. Однако о советских "радиевых девушках" на часовых заводах до сих пор мало что известно.

Компас: детям не игрушка

Компас Андрианова. Фото © Wikipedia / Jean-Patrick Donzey

Компас Андрианова. Фото © Wikipedia / Jean-Patrick Donzey

Компас Андрианова был самым распространённым компасом в СССР. Осваивать этот прибор мальчишки и девчонки Страны Советов начинали с детства. Поэтому его частенько покупали в подарок школьникам. Кто бы мог подумать, но вплоть до середины 1960-х годов это был опасный предмет, ведь на шкалу компаса и на стрелки наносилась та же самая светящаяся краска с радием-226!

Если у вас в семье есть старый компас, обязательно осмотрите его шкалу и выясните год выпуска. Горчичный цвет краски и год выпуска ранее 1965 года подскажет вам, что прибор надо утилизировать на спецпредприятии: он опасен. Определить его безопасность можно только с помощью дозиметра — после 1965 года краска была уже безопасной, но цвет её остался прежним, горчичным.

Ёлочные игрушки: руками не трогать

Ёлочные украшения с такой краской были самыми опасными предметами. Фото © mydozimetr.ru

Ёлочные украшения с такой краской были самыми опасными предметами. Фото © mydozimetr.ru

Что сталось с мастерицами, которые наносили радиевую краску на советские яркие новогодние игрушки, как-то тоже не принято говорить. Ёлочные украшения с такой краской были самыми опасными предметами. Ведь они не были покрыты ни латунью, ни стеклом. Более того, дети и взрослые могли дотрагиваться до них, частички радия могли попадать на кожу и даже в пищу. Зато они красиво светились в темноте — и, глядя на них, можно было мечтать о прогрессе и о том, как СССР покорит космос.

Если радиоактивные часы и компасы до сих пор часто встречаются на аукционах и сайтах по продаже старых вещей, то радиоактивные игрушки сейчас редкость. Всё-таки они были хрупкими, падали и бились, разнося урановый изотоп по квартире. Вот такое "украшение" на Новый год.

Урановая тарелка: лучше остаться голодным

В стекло добавляли уранат натрия — это давало жёлтый цвет, оксид урана — это давало тёмно-зелёный цвет. Фото © Wikipedia / Z Vesoulis

В стекло добавляли уранат натрия — это давало жёлтый цвет, оксид урана — это давало тёмно-зелёный цвет. Фото © Wikipedia / Z Vesoulis

Урановую посуду в промышленных масштабах начали выпускать ещё в XIX веке. Об опасности тогда и не догадывались. Для этого в стекло добавляли уранат натрия — это давало жёлтый цвет, оксид урана — это давало тёмно-зелёный цвет. Триоксид урана придавал стеклу оранжевый цвет, а диоксид — коричневый. Определить урановое стекло можно и без дозиметра: в ультрафиолетовом излучении оно светится зелёным.

В Российской империи урановое стекло выпускалось на Гусевском заводе и на Императорском стекольном заводе в Санкт-Петербурге. Предметы из этого стекла до сих пор пользуются спросом на аукционах. Обычно это вазы, солонки, тарелки, сервизы.

В СССР урановое стекло выпускали в конце 1950-х годов ограниченным ассортиментом — это были пепельницы, вазочки и линзы для профессиональной аппаратуры. «Радиофилы» уже выяснили: в режиме бета- и гамма-излучения дозиметры рядом с урановой тарелкой могут выдавать до 10 000 микрорентген в час. Славно покушали! Правда они же уверяют, что тарелки совершенно безопасны для здоровья. Вот и думай!

Промышленные приборы: держись от них подальше

Радиоактивные авиационные тумблеры СССР. Фото © niva4x4.ru

Радиоактивные авиационные тумблеры СССР. Фото © niva4x4.ru

Ещё в СССР до 1964 года выпускали радиоактивные тумблеры, некоторые из них до сих пор используются умельцами: их ставят на старые советские машины. В них использовался всё тот же СПД. Радиоактивность некоторых из них достигает двух рентген в час. А это много.

В 1970-х годах в СССР на производстве и в общественных местах устанавливали датчики дыма РИД, которые содержали плутоний-239 и никель-63. Их ставили в подвалах школ и больниц, на вокзалах и даже в многоэтажных домах в нежилых помещениях. Фон рядом с ними достигал 300 микрорентген в час. К счастью, на эти приборы уже наносились предупреждающие знаки.

Если вы думаете, что эпоха СССР позади и радиация вам не угрожает, вы ошибаетесь. До сих пор в продаже на сайтах попадается урановый бисер — его производят где-то в Чехословакии. На аукционах продают брошки из стекла с ураном. С интернет-площадок в Россию то и дело отправляют радиоактивные медальоны с торием-232, "скалярные энергетические карты", наклейки на телефоны, которые якобы нейтрализуют магнитное излучение, и другие "квантовые" украшения, обещающие "открыть сто тридцать вторую чакру" или восьмое чувство. Не будьте беспечными.

5 блюд для выздоровления: как в СССР лечили без лекарств

5 блюд для выздоровления: как в СССР лечили без лекарств

Авторы
Майя Новик
Майя Новик

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