6 семейных привычек из СССР, которые, к счастью, не переняла современная молодёжь Семья в СССР была особым "организмом", работающим по определённым законам. Их должны были соблюдать все: и жена, и муж, и дети. Life.ru рассказывает про странные советские привычки, которые современная молодёжь не поняла и не приняла. 25 апреля, 15:30 Особенности советской психологии: какие привычки СССР не прижились у современных россиян, и хорошо. Обложка © ТАСС / Роман Денисов

В советских семьях во времена СССР были жёсткие правила, которым нужно было неукоснительно следовать. За их несоблюдение виновника как минимум осуждали бабушки на лавочках, а как максимум — отчитывали на партийных собраниях. Некоторых провинившихся даже исключали из КПСС. По каким правилам между членами семьи выстраивались отношения в СССР?

1. Муж и жена часто жили с родителями

Люди в СССР часто подолгу жили со своими родителями, потому что у них не было квартиры. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Многие советские семьи десятилетиями проживали в одной квартире вместе с родителями либо мужа, либо жены. Дело в том, что позволить себе отдельное жильё они не могли. Его нельзя было купить просто так, да и аренды ещё не существовало.

Можно было только лишь купить так называемую кооперативную квартиру. Но для её получения требовалось отложить кругленькую сумму и отстоять в очереди. На получение жилплощади могло уйти от 10 до 20 лет.

Поэтому семьи в Советском Союзе съезжали от родителей, либо когда дожидались очереди, либо если разводились. Такое, увы, случалось часто, поскольку под одной крышей две хозяйки уживаются крайне редко.

2. Мамы, папы, бабушки и дедушки были чуть ли не важнее партнёра рядом

Молодые люди в СССР никогда не ставили своего партнёра выше мамы, папы, бабушки или дедушки. Они всегда прислушивались к тому, что им говорят старшие (даже если те неправы). Токсичных родственников, которые отравляют жизнь, ворчат и требуют постоянного ухода, в лес не посылали. Наоборот, всю их критику спокойно выслушивали, мотали на ус и воплощали "мудрые советы" в жизнь.

За старыми родственниками дети должны были ухаживать до кончины, игнорируя свои интересы и желания жены, мужа. Естественно, сейчас молодёжь больше думает о себе и своём партнёре, а не живёт ради своих родственников.

3. Регулярные семейные посиделки

Отношения в СССР укреплялись с помощью огромных посиделок, на которые приезжали все родственники. Вот только проводились они дома, а не в кафе. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Советские люди в СССР любили весело отдохнуть. Для этого многие семьи приглашали в гости дальних родственников и знакомых. Причём такое застолье проводилось только дома. В ресторанах собирались лишь в исключительных случаях — максимум на день рождения, свадьбу или похороны. В остальное время еду готовили дома сами.

В семьях Советского Союза было принято накрывать пышные столы. Для застолий часто подготавливали дефицитные продукты, среди которых были колбаса, красная икра и вкусный шоколад. Другие родственники приезжали за сутки до празднования и помогали хозяйке накрыть на стол.

Сейчас же молодёжь выбирает для отдыха в основном кафе и рестораны. Да и кого попало на праздники не приглашает — только близких родственников и настоящих друзей.

4. Никакой жалости к детям

Родители с детьми отношения в СССР выстраивали с позиции силы. Тогда никто не пытался выслушать ребёнка и понять его чувства, желания. Было либо так, как скажет отец семейства, либо ребёнок получал ремнём по мягкому месту и всё равно делал то, что приказано.

Также советские люди в СССР не гнушались ругать ребёнка при других людях. Идя по улице, можно было часто увидеть, как кого-то громко отчитывают. Считалось, что публичное порицание заставит члена семьи так больше не поступать. И никому не было дела, что тем самым малышу наносят психологическую травму. Благо современные родители относятся к детям более терпимо.

5. Слово старшего — закон

В советских семьях никто даже не допускал мысли о том, что старый родственник может быть не прав. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Христофоров Валерий

Люди СССР не привыкли перечить тем, кто старше их по возрасту. Считалось, что если человеку больше лет, то он очень мудрый и всё сказанное им — истина в первой инстанции. Тогда нельзя было грубить старикам, поскольку за это бы вас порицали все соседи и бабушки на лавочке. На партийном собрании и вовсе могли устроить взбучку.

Но в современном мире люди наконец поняли, что старость далеко не всегда означает высоко развитый интеллект. Поэтому молодёжь часто поступает так, как считает нужным, не оглядываясь на слова взрослых людей. Прислушивается, но не слепо всё исполняет.

6. Гиперопека даже над совершеннолетними

Во многих советских семьях матери опекали своих детей до 30, а иногда даже и до 40 лет. Фото © ТАСС / Беккер Абрам

У мам и их совершеннолетних детей отношения в СССР тоже были несладкими. Многие женщины не отпускали своих отпрысков жить в общежитие после поступления в университет. Родительницы даже при достижении детьми возраста 18 лет контролировали их так, будто бы они ещё маленькие.

Дело в том, что многие советские семьи боялись попадания их ребёнка в плохую компанию. В результате и мужчины, и женщины вырастали либо не приученными к жизни, либо жили с родителями до 30, а то и до 40 лет.

Авторы Никита Фартов