Затёрли до дыр, а всё равно просмотрели: 7 киноляпов СССР, которые вообще никто не заметил

Даже при съёмке лучших фильмов режиссёры СССР допускали ошибки. Но поскольку в те времена остановить картину и отмотать назад, чтобы рассмотреть ляпы, было невозможно, многие зрители их не замечали.

Какие грубейшие ошибки в старых фильмах Советского Союза оставались незамеченными до сих пор?

1. Сухой Шурик после ливня

Какой косяк был в фильме СССР "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"? В одной сцене он промок до нитки, а в следующей был почти полностью сухой. Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Серьёзная ошибка режиссёра была допущена в одном из лучших советских фильмов — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 1965 года. В одной из сцен персонаж сильно промок перед тем, как сесть в автобус. Однако проходит всего пару минут экранного времени, и чудесным образом герой полностью высыхает.

Куртка слегка влажная, видно всего лишь несколько пятен от воды. Да и волосы Шурика не выглядят мокрыми. После ливня люди настолько быстро не высыхают.

2. Вывеска Шрёдингера

В фильме времён СССР "Гостья из будущего" вывеска то появлялась, то исчезала. Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk

Серьёзный ляп допустили создатели советского фильма "Гостья из будущего" 1985 года. На некоторых кадрах появляется автобус-телепорт. На его крыше есть запоминающаяся деталь — большая вывеска, на которой написано "Проспект Мира".

Однако по неизвестным причинам на одних кадрах она есть, на других — исчезает. Странные перемещения продолжаются на протяжении всего фильма.

3. Пуговицы живут своей жизнью

В одном из лучших фильмов СССР "Служебный роман" пуговицы на пиджаке у Людмилы Прокофьевны то застёгиваются, то расстёгиваются. Кадр из фильма "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Интересный ляп был найден в старом фильме СССР "Служебный роман" 1977 года. В одной из сцен Людмила Прокофьевна разговаривает с Новосельцевым, пока тот держит в руках статую в виде коня. В первом кадре пиджак у женщины застёгнут на все пуговицы. Но проходит буквально пару мгновений, и уже во втором кадре они все оказываются расстёгнутыми.

4. Одна и та же массовка

В советском фильме "Афоня" в двух сценах сидят одинаковые люди, причём на одних и тех же местах. Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

В фильме "Афоня" 1975 года советские киноделы тоже не доглядели за важной деталью. Главного героя фильма (с таким же именем) два раза вызывали на собрания, чтобы отчитать перед другими людьми. Между первым и вторым заседанием по сюжету прошло несколько дней. Однако в обоих случаях публика была всё та же. Причём массовка сидела на идентичных местах, как и на прошлом заседании.

5. Электронные лампочки вместо свечей

В фильме СССР "Д’Артаньян и три мушкетёра" на стене должны были висеть обычные свечи, но вместо них поставили электронные лампочки. Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский, Александр Дюма отец / Kinopoisk

Грубейшая ошибка декоратора была допущена в фильме СССР "Д’Артаньян и три мушкетёра" 1978 года. На кадрах, снятых в помещениях, на стенах висят якобы свечки. Но на такой предмет они похожи лишь отчасти. Если повнимательнее присмотреться к объектам, то станет заметно, что там не свечи, а обычные электрические лампочки. Хотя по сюжету события происходят в XVII веке.

6. Медвежонок из будущего

В старом фильме СССР "Покровские ворота" мальчику на руку наклеили нашивку с символом Олимпиады 1980 года, которая ещё не прошла. Кадр из фильма "Покровские ворота", режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / Kinopoisk

Не менее серьёзная ошибка была допущена в ещё одном фильме СССР — "Покровские ворота" 1982 года. События по сюжету разворачивались в середине 1950-х годов. Но, несмотря на это, у мальчика на куртке была нашивка, на которой изображён медведь – символ Олимпийских игр в СССР в 1980 году. Естественно, о нём в те времена ещё никто не знал.

7. Песни, предвосхитившие эпоху

В фильме СССР "Семнадцать мгновений весны" Штирлиц слушает песни, которых на момент съёмок фильма ещё не существовало. Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны", режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семенов / Kinopoisk

В советском фильме "Семнадцать мгновений весны" 1973 года тоже был ляп, который мало кто заметил. В одной из серий Штирлиц в автомобиле слушал популярную французскую певицу Эдит Пиаф. Она действительно начала сольную карьеру в 1930-х. Однако легендарный советский разведчик почему-то включил музыкальные композиции, которые появились только в конце 1960-х.