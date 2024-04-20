4 легендарные крылатые фразы, которые с ностальгией вспоминают все жившие в СССР

СССР подарил РФ не только хорошую базу для улучшения науки, техники, армии, но и внёс свой вклад в развитие русского языка. Благодаря фильмам того времени и креативности народа в обиход вошли многие легендарные фразы. Их помнят и люди, жившие в Советском Союзе, и молодёжь. Какие легендарные цитаты СССР знают почти все россияне?

1. "Танцуют все!"

Советские цитаты настолько крепко вошли в сознание обычных людей, что в честь них даже называли шоу на телевидении. Кадр из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / YouTube / Мосфильм

"Танцуют все!" — так звучит советская фраза из легендарного фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

В кинокартине она использовалась в качестве призыва к танцам. Такой же контекст у известной фразы СССР и сейчас. Используется она в качестве призыва веселиться. Вдохновившись фразой времён СССР, на отечественном телевидении продюсеры даже запустили танцевальное шоу "Танцуют все!". Оно шло с марта по май 2017 года.

2. "Сообразим на троих"

Некоторые известные фразы в СССР рождались не благодаря фильмам, а из-за креативности советского народа. Кадр из фильма © "Афоня". Режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Youtube / Мосфильм

"Сообразим на троих" — фраза времён СССР, ставшая популярной в народе сама по себе.

Советская цитата была одной из самых популярных у жителей страны. Её придумали обычные люди. Позже она распространилась по всему Советскому Союзу. Связан фразеологизм со временами, когда к власти пришёл новый председатель ЦК КПСС Никита Хрущёв. При нём водка стала стоить дороже — почти три рубля.

После роста цен незнакомые мужчины начали сбиваться в компании по три человека, чтобы "скинуться" на пол-литра по рублю и провести время во дворе. Считалось, что три человека могли разделить эти 500 мл на троих в равных долях — каждому доставалось по 170 миллилитров.

3. "Не учите меня жить, лучше помогите материально"

Эта фраза времён СССР используется даже современной молодёжью. Она учит тому, как нужно правильно отвечать тем, кто даёт ненужные советы. Кадр из фильма © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Youtube / Мосфильм

"Не учите меня жить, лучше помогите материально", — говорила одна из героинь фильма "Москва слезам не верит".

После выхода картины на большие экраны культовую фразу начали использовать во всём СССР. Она применялась в том смысле, что все окружающие люди любят давать другим советы. Но это не помощь, а раздражающая назойливая болтовня. Если человек реально хочет оказать поддержку, он должен либо дать денег, либо предпринять конкретные действия, либо не лезть не в своё дело.

4. "Руссо туристо облико морале"

Некоторые фразы из советских фильмов были бессмысленным набором слов, но всё равно ушли в народ. Кадр из фильма © "Бриллиантовая рука". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Морис Слободской, Яков Костюковский, Леонид Гайдай / Youtube /Мосфильм

"Руссо туристо облико морале", — говорится в фильме "Бриллиантовая рука". Фраза из советского фильма быстро пошла в народ. По сюжету фильма Геша и Семён Семёныч отправились в Стамбул. Там Горбунков чуть было не вступил в интимную связь с продажной девицей.

Чтобы отвадить представительницу древнейшей профессии от своего друга, Геша сказал ей сакральную фразу, ставшую в СССР своего рода мемом: "Руссо туристо облико морале". По контексту понятно, что это значит "русские туристы берегут свой моральный облик".

Кажется, что эта фраза сказана на итальянском, испанском или французском языке. Но на самом деле это просто выдуманные слова. Тем не менее цитата всё равно стала популярна в Советском Союзе.