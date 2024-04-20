Названы пять женских типов, которые отпугивают мужчин

Существуют опредёленные архетипы, которые могут оказать влияние на привлекательность женщин в глазах противоположного пола. Семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева выделяет пять таких типов. По её словам, первый тип — это девушки, которые контролируют. Им важно научиться отпускать контроль и осознать, что он не спасает от всех бед, а только даёт ощущение тревоги.

"Им свойственно стремление к постоянному контролю событий, решений и даже поведения своего партнёра. Партнёр начинает чувствовать потерю личной свободы и усталость от постоянной борьбы за своё личное пространство и свои интересы", — объяснила психолог в интервью с "Газетой.ru".

Второй тип: требовательные. Они имеют высокие стандарты и стремятся к идеалу во всём, поэтому испытывают трудности с принятием недостатков как у себя, так и у партнёра. Рядом с ними мужчина испытывает чувство недостаточности. Девушкам такого типа нужно смириться с тем, что мир не идеален.

Третий тип: негативные. Для девушек этого типа характерно пессимистическое восприятие мира, частые жалобы и выражение недовольства по любому поводу. Они склонны к критике окружающих, партнёра и себя. В этом случае важно учиться искать в людях и ситуациях положительные черты.

Четвёртый: зависимые. Такие женщины часто испытывают потребность в непрерывной поддержке и управлении со стороны партнёра. Они чувствуют свою неполноценность. Помимо того, им свойственно стремление сделать свою жизнь центром интересов партнёра, что может вызвать у мужчины эмоциональное и физическое истощение.

Пятый тип: сильно независимые. Такие дамы демонстрируют всем, что могут всё сами, поэтому часто мужчина чувствует себя ненужным. Когда один партнёр всегда старается справиться со всем сам, это может усложнить коммуникацию в паре. Девушкам такого типа нужно научиться проявлять свою женственность и выделить то, в чём им могла бы быть полезна мужская помощь, резюмировала Канищева.