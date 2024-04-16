Пропадёт с радаров: 5 женских ошибок в поведении, из-за которых не клеится с мужчинами

Психологически женщина устроена не так, как мужчина. То, что даме кажется нормальным, может отпугивать представителей противоположного пола. Если переборщить с чем-либо во время свидания, то второго такого уже может и не быть. Какие привычки в женском поведении заставляют мужчин уходить и никогда больше не возвращаться?

1. Проявление меркантилизма

Самая распространённая ошибка в поведении женщины — пытаться "развести" мужчину, чтобы он за неё заплатил. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Самая главная женская ошибка на первых свиданиях — "разводить" мужчину на поход в ресторан или кино, за его счёт разумеется. Если он предложил пройтись по улице, то не нужно пытаться переманить партнёра в кафе. Скорее всего, мужчина воспримет это как проявление меркантильности с вашей стороны. Подумает, что от него нужны только деньги, и второй раз на встречу не придёт.

"Разводить" мужчину на поход в ресторан вполне нормально на втором-третьем свидании или когда уже начнутся полноценные отношения. Но, если потенциальный партнёр сам не позвал в кафе, на первой встрече об этом даже не заикайтесь.

2. Слишком серьёзный настрой на отношения

Одна из распространённых женских ошибок на первых свиданиях — сразу настаивать на серьёзных отношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Психология женщин устроена так, что она, естественно, хочет завести с мужчиной серьёзные отношения, построить брак, родить детей и создать крепкую семью. Противоположный пол тоже понимает, что большинству дам не нужно развлечение на одну ночь.

Однако не стоит на первых свиданиях выдавать мужчине свои планы на него. Не говорите, что через три свидания станете ждать предложения руки и сердца, квартиру, кучу детишек. Вы ещё даже познакомиться не успели, а уже можете "загрузить" мужчину ответственностью. Нормальная реакция любого представителя противоположного пола на это — после свидания добавить номер в чёрный список.

3. Молчание во время встреч

Многочасовое молчание — пример ужасного женского поведения на свидании. Со скучными не хочет встречаться никто. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ещё одна грубейшая ошибка девушек заключается в том, как они ведут себя на первом свидании. Во время встречи ни в коем случае нельзя сидеть и молчать, всё время только слушая партнёра. Важно помнить, что женщина — такой же участник свидания, как и человек напротив.

Поэтому нужно поддерживать разговор и искать темы, на которые интересно говорить её потенциальному партнёру. Со своей стороны женщине тоже стоит постараться, чтобы свидание прошло весело и запомнилось надолго. Если же отдать всю инициативу в руки мужчине, а остальное время молчать, то из этого ничего толкового не выйдет. Скорее всего, после встречи представитель противоположного пола "пропадёт с радаров".

4. Одеваться слишком пошло или, наоборот, скромно

Грубая ошибка у девушек — переборщить с открытыми или слишком скромными нарядами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ещё одна ошибка в поведении женщин — перебор в одежде. Некоторые дамы на свидания либо одеваются слишком распущенно, например в очень короткую юбку или платье с огромным вырезом в районе декольте, либо, наоборот, чрезмерно скромно — "как бабушки". Нельзя допускать перекоса ни в ту, ни в другую сторону, иначе мужчина "сольётся".

На первое свидание нужно одеться стильно и красиво, но не слишком открыто. Мужчина должен видеть, что вы сексуальная, но при этом недоступная. Тогда ему будет интересно вас завоёвывать.

5. Легкодоступность

Психология женщины не всегда работает правильно. Некоторые думают, что мужчину можно завлечь своей доступностью, но это не так. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Психология женщины в плане интима работает примерно так же, как мужская. Дамам тоже хочется утех в постели. Поэтому многие из них допускают серьёзную ошибку, когда прямо после первого-второго свидания ложатся с партнёром в койку. Нужно потерпеть хотя бы до третьей-четвёртой встречи. Когда дамы слишком торопят события, то на первом сексе отношения и заканчиваются.

Всё дело в том, что мужчины по природе своей хищники. Они любят "охотиться" за сердцем женщины, завоёвывать её постепенно. Если сразу дать парню всё, что он хочет, то интерес тут же угаснет. Придётся искать кого-нибудь другого.