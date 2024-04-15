5 признаков подруги, которая точно захочет увести вашего мужа — не оставляйте их наедине

Когда ваши отношения кажутся идеальными, враг может напасть с той стороны, где вы меньше всего ожидаете! Некоторые подруги могут оказаться не такими уж и верными. Life.ru рассказывает о пяти тревожных признаках, на которые стоит обратить внимание, если подозреваете, что подружайка положила глаз на вашего супруга.

1. Она не скрывает зависти

Подруга или соперница: 5 признаков, что она хочет увести вашего парня. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Зависть — это не просто плохое чувство, но и сигнал тревоги. Если подруга начинает завидовать вашим отношениям, вашему счастью или даже стилю жизни, будьте настороже. Завистливый человек может пытаться подорвать чужое счастье, чтобы чувствовать себя лучше. Остерегайтесь тех, кто слишком часто сравнивает вашу жизнь со своей и делает критические замечания в ваш адрес.

2. Она одинока

Чувство одиночества может толкать людей на необдуманные поступки. Если подруга давно не встречается с кем-то и постоянно выражает желание найти пару, возможно, она начнёт видеть в вашем партнёре потенциального кандидата. Это особенно вероятно, если женщина часто говорит, как ей нравятся качества вашего мужа или как вам с ним повезло.

3. Подруга часто оказывается третьей лишней

Как распознать подругу, мечтающую о вашем парне: 5 сигналов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если подруга постоянно стремится проводить время с вами, когда рядом партнёр или супруг, становясь по факту третьей лишней, это тоже тревожный знак. Такое поведение свидетельствует, что дамочка пытается создать близость с вашим парнем и, возможно, использовать каждый шанс, чтобы охмурить его и отбить.

4. Она носит откровенную одежду и яркий макияж

Внешний вид тоже может многое сказать о намерениях человека. Если подруга начинает одеваться более вызывающе и делать акцент на ярком макияже, особенно в присутствии чужого мужчины, вероятность, что это попытки привлечь его внимание, очень высокая. Важно обратить внимание, меняется ли её стиль, когда вы встречаетесь тет-а-тет, или только когда рядом ваш партнёр.

5. Раздаёт вредные советы, после которых вы с мужем ссоритесь

Завидует ли ваша подруга вашим отношениям? 5 признаков, что она планирует отбить парня. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Последний признак — это советы, которые могут нанести вред вашим отношениям. Например, подруга может предлагать вам игнорировать звонки парня или флиртовать с другими, чтобы "проверить его чувства". Такие напутствия не только неразумны, но и могут серьёзно пошатнуть ваши отношения с любимым. Нужно иметь голову на плечах и не слушать всё подряд, что вам говорят.