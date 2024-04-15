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15 апреля, 12:32

Психолог раскрыла, что выдаст будущую истеричку уже на первом свидании

Психолог Тум: Женщины-истерички вульгарно одеваются, капризны и ревнивы

Женщины-истерички вульгарно одеваются, капризны и ревнивы. Обложка © Freepik / kamranaydinov

Женщины-истерички вульгарно одеваются, капризны и ревнивы. Обложка © Freepik / kamranaydinov

Распознать не очень уравновешенную даму, а проще говоря истеричку, можно уже на первом свидании. Такие девушки весьма экстравагантны, вульгарно одеваются, интересны в общении и затмевают всех окружающих и всё вокруг. Об этом рассказала клинический психолог Майя Тум.

"Если вы вступите в отношения с такой яркой особой, то обнаружите у них несогласованность мыслей, чувств и действий, их импульсивная эмоциональность возвращает буквально всё в кратном объёме", — пояснила психолог в беседе с NEWS.ru.

По её словам, это яркие темпераментные женщины с огоньком в глазах, которые капризны и ревнивы. Они склонны ссориться через крики и претензии, что нередко заканчивается слезами взахлёб и до истошного задыхания.
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Ранее Life.ru рассказывал о пяти фразах, которые нельзя говорить человеку в истерике, если не хотите сломать ему психику. Иногда лучше просто помолчать и побыть рядом, обнимая дорогого вам человека в сложном эмоциональном состоянии, чем говорить чушь, которая сделает ему только хуже.

Евгения Мосс
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