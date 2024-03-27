Не вздумайте ляпнуть такое: 6 ужасных подкатов к женщине, после которых получите пощёчину, а не номер телефона Многие мужчины не знают красивые подкаты к девушке и "лепят" что попало. Стоит им начать говорить — и дама сразу убегает со свидания. Life.ru рассказывает про шесть самых неудачных фраз, услышав которые любая женщина покрутит пальцем у виска. 27 марта, 16:00 Какие мужские комплименты выставят кавалера в глазах женщины дураком? Обложка © Freepik

Нужно учиться виртуозно использовать подкаты к дамам. Во время них подчёркивать красоту, указывать на положительные качества женщины. Стоит всего слегка "передавить", комплимент обернётся подколом, а свидание — провалом. Какие самые неудачные подкаты заставят женщину дать вам пощёчину, а не номер телефона?

1. "Видно, что ты любишь шаурму/бургеры, пойдём угощу. Ты, наверное, голодна"

Подкаты не должны подчёркивать проблемы с фигурой у женщины. Фото © Freepik

Говорить девушке, что она любит жирную пищу, ни в коем случае нельзя — это нетактично. К тому же дама сразу подумает, что у неё есть проблемы с лишним весом, поэтому вы и упомянули о шаурме с бургерами. Эту фразу можно сказать в контексте еды, если вы 100% уверены, что ваша девушка действительно любит то или иное блюдо. Но и сразу намекать, что она в любом ресторане закажет только салат, не стоит. Женщина может воспринять это как иронию и подкол: мол, наверняка же на диете сидит.

2. "Мне кажется, что ты — огонь. Так и хочется сесть поближе, погреться и позвать друзей с гитарой"

Мужчины думают, что такие комплименты остроумны, но на деле обижают женщин. Фото © Freepik

Милые подкаты в любой момент могут обернуться провалом, если сболтнуть не то. В идеале эту фразу нужно оборвать ещё на первой части. Иначе по второй получается, что девушка вас не привлекает. Вы видите её только как объект, рядом с которым можно "согреться" с друзьями. Естественно, после таких слов ни о каких отношениях не может идти речь.

3. "Мне кажется, что ты Bluetooth, потому что я резко почувствовал спряжение. Продиктовать мой пароль?"

Пошлые подкаты не следует говорить малознакомым женщинам, ведь они звучат жутко. Фото © Freepik

Пошлые подкаты использовать при общении с женщиной — табу. Практически всегда они заканчиваются только одним — пощёчиной. Тем более не стоит намекать на секс малознакомой барышне. В наше время такие слова звучат не только стыдно, но ещё и жутко. Женщина с очень высокой долей вероятности вас испугается. Или подумает, что мужчина перед ней — насильник.

4. "Мне хотелось бы расколоть весь лёд между нами, поэтому скажу только одно слово — "Титаник"

Дурацкие подкаты от мужиков, после которых последует отказ со стороны женщины. Фото © Freepik

Некоторые мужчины действительно используют такие смешные подкаты к женщинам. Но тут они допускают несколько ошибок. Во-первых, сказанное ими звучит очень смешно и стыдно. Во-вторых, непонятно, кто в этой ситуации "Титаник", а кому досталась роль айсберга. Если дама подумает, что вы назвали её гигантским кораблём, то развернётся и уйдёт домой. Если ледником, то это тоже плохо — он был огромным и холодным, причём настолько, что потопил несчастный "Титаник".

5. "Да, сейчас я небогат, но ведь потом я буду ещё и старый. Так что решайся быстрее, время идёт"

Смешные подкаты женщине не понравятся, если в них вы выставляете себя неудачником. Фото © Freepik

Этот тупой подкат звучит смешно и забавно. Он почти наверняка вызовет у женщины улыбку. Но станет ли она вступать в отношения, если вы сразу выставили себя как неудачника? Нельзя забывать, что все дамы читают между строк. Они внимательно относятся к тому, насколько мужчина высоко себя оценивает. Даже тогда, когда шутит. Если "ляпнете" что-нибудь в этом духе, то забудьте о любых отношениях.

6. "Что такое настоящий оргазм, девчонки узнают благодаря мне"

Самые глупые подкаты к женщинам — те, во время которых мужчина хвастается успехами в сексе. Фото © Freepik

Этот заезженный пошлый подкат к девушкам уже довольно старый. Около 10 лет назад тренеры по соблазнению вполне серьёзно предлагали говорить его дамам. Но в этой формулировке допущены две серьёзные ошибки — чрезмерное хвастовство и намёк на разгульный образ жизни. Уж поверьте, после этих слов женщина не захочет проверить, насколько правдивы ваши слова. Скорее всего, она даст пощёчину и уйдёт.

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Авторы Никита Фартов