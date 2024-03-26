6 признаков, что ваш ухажёр может оказаться насильником

Мужчина-маньяк ничем особо не отличается от других людей. Поэтому, идя на свидание с незнакомцем, вам нужно быть особенно осмотрительной. Если проявить бдительность, то можно распознать насильника, даже если он очень хорошо скрывается. Сексуальные маньяки — это больные люди, которые не могут себя контролировать. Как только у таких мужчин появляется половое влечение к женщине, то у них буквально "срывает крышу". Остановить его, если угодили в ловушку, уже не получится. Какие признаки указывают на то, что мужчина — потенциальный насильник и от него лучше держаться подальше? Сейчас расскажем.

1. Чрезмерное спокойствие, замкнутость и мощная энергетика

Сексуальное насилие может учинить спокойный мужчина с сильной энергетикой. Фото © Freepik

Человек с потенциально опасными наклонностями часто не выделяется на общем фоне, сохраняя спокойствие и сдержанность, одновременно демонстрируя некую таинственность. При этом общение с такими личностями может быть заманчивым, ведь они часто обладают ярким характером и высоким интеллектом, что делает диалог с ними увлекательным и многогранным. Однако существуют определённые сигналы, предупреждающие о возможной опасности. Неприятные ощущения, такие как головная боль или появление необычных эмоций в присутствии такого человека, могут служить индикаторами. В таких случаях рекомендуется избегать дальнейшего общения для собственной безопасности.

2. Манипуляции

Серийные маньяки-насильники лучше всех умеют манипулировать другими людьми. Из-за особенностей работы своего мозга они легко выуживают личную информацию у своих жертв. Затем начинают бить по ваших слабым местам, чтобы влюбить в себя или ухудшить самооценку. Чтобы не дать мужчине возможности манипулировать собой, на свидании нужно держать язык за зубами. Новый ухажёр не должен узнать ничего лишнего о вас. Если же он пытается выудить информацию, это повод насторожиться.

3. Отсутствие социальных сетей

Маньяк-насильник обычно не сидит в соцсетях. Фото © Freepik

Про насильников снимали много фильмов и сериалов. Почти в каждом из них показано, что такие мужчины не любят "светиться" в социальных сетях. У них либо нет страничек в Интернете, либо стоят фейковое имя и аватарка без лица. Это тревожный звоночек. В XXI веке в соцсетях сидят все. А если личной странички нет, то тут три варианта: человек либо госслужащий, либо преступник, либо серийный убийца.

Особенно опасно идти на свидание с мужчинами без аватарки и личных данных, которые пригласили вас на прогулку в Сети. В этом случае вероятность наткнуться на насильника ещё выше.

4. Тихий голос

Про сексуальных маньяков и убийц известно то, что они не любят говорить громко. Их голос обычно спокойный и тихий. Такая методика используется ими для того, чтобы заставить потенциальную жертву внимательно себя слушать. А ещё с помощью тихого голоса они убаюкивают женщину. Но если мужчина разговаривает громко, то это хороший знак. Скорее всего, с ним всё в порядке — и никакой угрозы для вас он не представляет.

5. Постоянные разговоры о сексе

Насильники и убийцы обычно с энтузиазмом реагируют на разговоры о сексе. Фото © Freepik

Главный признак маньяка-насильника — нездоровая повёрнутость на интиме. Если мужчина во время свидания постоянно шутит про интимную близость и его глаза во время этого "горят", это тревожный звоночек. Если не сбежите вовремя, то следующей жертвой, с которой он захочет "утолить голод", станете именно вы.

6. Перепады настроения

У потенциальных маньяков-убийц и насильников всегда нездоровый эмоциональный фон. У них часто случаются резкие перепады настроения: им то весело, то грустно. Проследите за поведением мужчины во время свидания. Если он не может контролировать свои эмоции, то, возможно, он маньяк!