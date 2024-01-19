Как нельзя успокаивать человека в истерике, если не хотите сломать ему психику: 5 фраз

Истерика — это временное, но сильно окрашенное эмоциональное состояние, когда разум уступает место чувствам, а контроль над собой кажется недостижимым. В такие моменты важно помнить, что слова близкого человека могут быть как лучшим лекарством, так и отравой, которая только усугубит боль. А оно нам надо? Вот пять фраз, говорить которые в такие моменты запрещено.

1. "Успокойся!"

Что ни в коем случае нельзя говорить человеку во время его истерики. Фото © Shutterstock

Эта фраза, кажущаяся нам логичной, на самом деле может только усугубить ситуацию. Когда человек в истерике, ему трудно воспринимать советы, основанные на рациональных доводах спокойного собеседника. Особенно деструктивно говорить такое личности в состоянии острой стадии горя, когда ещё не все слёзы выплаканы. Замените это выражение на более мягкие слова поддержки и понимания.

2. "Ты всегда такая"

Обвинения человека за проявление его чувств во время истерики могут только усилить негативные эмоции и опустошить его. Вместо этого лучше выразите свою заботу и готовность помочь, избегая обобщений. Даже если ваша возлюбленная и правда "всегда такая".

3. "Слезами горю не поможешь"

Никогда не говорите эти слова человеку в истерике: 5 запретных фраз. Фото © Shutterstock

Мало того что это неуместная фраза, так ещё и не совсем правдивая. Самому горю, может, и нет, а проживанию горя — да, абсолютно точно. Не поможет в момент истерики как раз подавление эмоций и проглатывание слёз. Человеку необходимо пространство, чтобы прожить то, что на душе, освободиться.

4. "Я же тебе говорил, что так будет"

Да, говорили и предупреждали, но сейчас человеку от этого никак не легче, а, скорее, даже наоборот. Произнося эту фразу, вы испытываете удовольствие, а взволнованный собеседник — стыд и ещё большее угнетение. Ситуация уже произошла, и говорить о том, "что было бы если", совершенно нецелесообразно.

5. "Почему ты так реагируешь на пустяки?"

5 ужасных и токсичных фраз, которые усугубят истерику близкого человека. Фото © Shutterstock