Как по разговору с человеком понять, что вас ненавидят: 7 фраз-сигналов

Чувство ненависти имеет очень яркий эмоциональный окрас и поэтому тяжело поддаётся контролю. Если неприязнь к человеку скрыть ещё можно, то сделать незаметной более сильную эмоцию практически невозможно. И вот топ-7 фраз, которые недвусмысленно говорят, что вы не нравитесь человеку, что вас ненавидят.

1. "Ты самый мерзкий человек"

Как в разговоре понять, что человек вас ненавидит, — 7 кричащих об этом фраз. Фото © Shutterstock

Иногда "мерзкий" могут заменить на "худший", "неприятный" или "отвратительный человек". Однако, как рассказывает кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова, такие слова можно нечасто услышать в свой адрес. Они появляются в момент, когда градус ненависти к человеку уже достиг предела и собеседник более не в силах сдерживать негатив. Вот он и выходит через подобные оскорбления.

2. "Мне нет до тебя дела"

Человек, который произносит эти слова в вашу сторону, прямым текстом говорит, что ни ваши дела, ни всё, что с вами происходит, ему неинтересно. Вы не представляете для него никакого значения. "Подобная ситуация ещё возможна, когда вы являетесь посторонним человеком для собеседника. А если речь идёт о родственных, дружеских или любовных связях, тогда так дают понять, что с вами не хотят иметь ничего общего", — поясняет эксперт.

3. "Нужен будет твой совет, я спрошу"

Фраза, которой говорящий откровенно даёт понять, что мнение оппонента его не интересует. Более того, делает он это в неуважительной форме, подчёркивая свою неприязнь к собеседнику. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

4. "Чтоб у тебя …"

Какие фразы выдают негативный настрой к вам собеседника. Фото © Shutterstock

"Ничего не получилось, никогда не сложились отношения или всегда так плохо было". Любое негативное пожелание является проявлением ненависти", — рассказывает Лайфу кандидат психологических наук. И поясняет, что человек не всегда может контролировать эмоции, которые захлёстывают его в порыве злости. Поэтому, чтобы ударить побольнее, в ход идут самые обидные приёмы в виде оскорблений и негативных пожеланий.

5. "Ничего другого от тебя и не ожидал"

Фраза, подчеркивающая безнадёжность того, кому она была адресована. Говорящий эти слова демонстрирует не только неуважение к оппоненту, но и его никчёмность, ведь "ничего хорошего от него ожидать и нельзя".

В здоровой модели отношений такая фраза не может прозвучать между людьми, уважающими друг друга. Зато легко проявляется в отношениях, где один человек с ненавистью относится к другому. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

6. "Да ты посмотри на себя"

По словам эксперта, это фраза, которая изначально ставит оппонента в уязвимое положение и одновременно подчёркивает высокомерность говорящего. Колкое замечание заставляет человека почувствовать свою "второсортность" и больно бьёт по самооценке.

7. "Если бы не ты, всё было бы хорошо"

Обидные фразы и слова, которыми показывают к вам ненависть: 7 примеров. Фото © Shutterstock