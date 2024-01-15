5 секс-советов из прошлого, которые безвозвратно устарели, но вы продолжаете над собой издеваться

В современном мире, где отношения и сексуальность становятся всё более открытой темой, мы всё равно часто придерживаемся устаревших убеждений, игнорируя или стыдясь нового. Изжившие себя установки ограничивают нас, не давая наслаждаться процессом по полной. Рассмотрим пять советов из прошлого, которые давно устарели, но всё ещё влияют на сексуальную жизнь большинства из нас.

1. "Заниматься сексом следует в темноте"

Пять устаревших сексуальных советов, которые продолжают вредить. Фото © Shutterstock

Идея, что секс должен происходить только в темноте, стара как мир. Это представление возникло из социальных или культурных норм тех времён. Однако в современном мире всё больше людей стремятся к открытости и искренности в интимных моментах. Партнёры могут укрепить связь, разговаривая о своих предпочтениях и наслаждаясь близостью при свете.

2. "Не используй смазку, а то он подумает, что не возбуждает тебя"

Это одно из самых распространённых заблуждений. Многие девушки стесняются использовать лубрикант, боясь, что партнёр подумает, будто он недостаточно возбуждает. Но в нынешние времена становится очевидно, что пользоваться смазкой — абсолютная норма. Это может в разы улучшить качество секса для участников процесса. Меньше предрассудков! Лубрикант — лишь один из способов сделать секс более комфортным и приятным.

3. "Сексом занимаются только в красивом белье"

Пять советов из прошлого, которые портят вашу сексуальную жизнь. Фото © Shutterstock

Мнение, что во время близости нужно особенно красиво выглядеть для партнёра, — сомнительный подход. Во-первых, большинство современных мужчин вряд ли оценят кружевное бельё, которое снимут со спутницы. Во-вторых, нужно в первую очередь думать о том, как и в чём будет комфортно вам, дорогие дамы. Выбирайте нижнее бельё, подчёркивающее индивидуальность. Оно придаст уверенности.

4. "Мужчина должен доминировать в постели"

Распределение ролей в интиме должно основываться на согласии, предпочтении и взаимном уважении. Вот и всё. Убеждение, что именно мужчина должен всегда быть доминантом, мешает и женщинам, и самим парням. Сексуальные предпочтения и желания могут различаться у каждого человека. Поэтому было бы неплохо поговорить с партнёром об этом перед близостью и совместно исследовать свои и чужие границы. Важно создать атмосферу взаимного доверия, где у каждого участника процесса есть возможность выразить свои желания и потребности.

5. "Хороший секс должен быть долгим"

Новые подходы к сексу: пять устаревших советов. Фото © Shutterstock

Качество акта близости не зависит от его продолжительности. Странно, что это нужно проговаривать. Мнение, что хороший секс должен быть длинным, — устаревшее и нереалистичное. Максимум, что он "должен", — это быть такой длины, чтобы каждый партнёр получал удовольствие от начала и до оргазма. Поэтому не ставьте ограничения на сексуальные взаимодействия на основе времени. Лучше сосредоточьтесь на качестве интимной связи.