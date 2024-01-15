Инстасамка сбрила брови и призвала поклонниц последовать её примеру
Популярная рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) решила кардинально поменять имидж и примерить на себя "безбровый" тренд, который уже обкатали западные звёзды. Весь процесс метаморфоз она сняла на видео и выложила в запрещённую соцсеть.
Инстасамка сбрила брови и призвала поклонниц последовать её примеру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka
"Теперь ходим так, девочки", — написала Зотеева под видео, на котором сбривает брови.
Впрочем, в комментариях под бьюти-экспериментами 23-летней певицы разгорелись нешуточные споры между теми, кто готов последовать её примеру, и теми, кто не хочет расставаться с бровями в угоду моде. Последних оказалось больше.
Тренду на отсутствие бровей мы "обязаны" модному дому Marc Jacobs — это после их показов инфлюэнсеры по всему миру начали "стирать" со лба всё "лишнее". Правда, не все поступают так же радикально, как Инстасамка: многие просто осветляют брови, добиваясь приближения к цвету собственной кожи, а другие довольствуются консилером. В списке адептов "безбровья": Леди Гага, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и настоящая икона эпатажа — певица Doja Cat.
Ранее Лайф рассказывал, что российские звёзды ударились в интимное омоложение. А что такого, спросят некоторые. Это нормально — ухаживать за собой даже в тех местах, которые не показывают публично. Однако, как и всегда, нашлись звёзды, которые высказываются за подобные косметологические процедуры, а также противники таковых.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka