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15 января, 13:34

Инстасамка сбрила брови и призвала поклонниц последовать её примеру

Популярная рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) решила кардинально поменять имидж и примерить на себя "безбровый" тренд, который уже обкатали западные звёзды. Весь процесс метаморфоз она сняла на видео и выложила в запрещённую соцсеть.

Инстасамка сбрила брови и призвала поклонниц последовать её примеру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

"Теперь ходим так, девочки", написала Зотеева под видео, на котором сбривает брови.

Впрочем, в комментариях под бьюти-экспериментами 23-летней певицы разгорелись нешуточные споры между теми, кто готов последовать её примеру, и теми, кто не хочет расставаться с бровями в угоду моде. Последних оказалось больше.

Тренду на отсутствие бровей мы "обязаны" модному дому Marc Jacobs — это после их показов инфлюэнсеры по всему миру начали "стирать" со лба всё "лишнее". Правда, не все поступают так же радикально, как Инстасамка: многие просто осветляют брови, добиваясь приближения к цвету собственной кожи, а другие довольствуются консилером. В списке адептов "безбровья": Леди Гага, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и настоящая икона эпатажа — певица Doja Cat.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские звёзды ударились в интимное омоложение. А что такого, спросят некоторые. Это нормально — ухаживать за собой даже в тех местах, которые не показывают публично. Однако, как и всегда, нашлись звёзды, которые высказываются за подобные косметологические процедуры, а также противники таковых.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

Марина Калегина
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