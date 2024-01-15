Популярная рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) решила кардинально поменять имидж и примерить на себя "безбровый" тренд, который уже обкатали западные звёзды. Весь процесс метаморфоз она сняла на видео и выложила в запрещённую соцсеть.

Инстасамка сбрила брови и призвала поклонниц последовать её примеру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

"Теперь ходим так, девочки", — написала Зотеева под видео, на котором сбривает брови.

Впрочем, в комментариях под бьюти-экспериментами 23-летней певицы разгорелись нешуточные споры между теми, кто готов последовать её примеру, и теми, кто не хочет расставаться с бровями в угоду моде. Последних оказалось больше.