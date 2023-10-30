Инстасамка вступила в войну против Хайдарова и впервые раскрыла ужасы увеличения ягодиц

Дело в том, что после вмешательства ей нельзя было сидеть, поэтому требовалась помощь для похода в туалет, за которой она обратилась к медицинским работникам. В пришедших ей на помощь сотрудницах рэперша узнала свою аудиторию и, пока они её мыли, основательно задумалась над ситуацией, в которой оказалась, и последствиями своего решения. По её словам, изначально она сделала операцию забавы ради.