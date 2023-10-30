Инстасамка вступила в войну против Хайдарова и впервые раскрыла ужасы увеличения ягодиц
Рэперша Инстасамка заявила, что пожалела о пластике ягодиц у Хайдарова
Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева). Обложка © VK / INSTASAMKA
Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что жалеет о решении сделать пластическую операцию на ягодицах. Этим она поделилась в передаче "Шоу Воли" на канале ТНТ.
Певица, увеличившая ягодицы у знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова, раскрыла подробности о неприятных последствиях хирургического вмешательства. Основной причиной пожалеть о своём выборе стало унижение, с которым девушке пришлось столкнуться при восстановлении после операции.
"К тому же публичное унижение, меня мыли медсёстры", — объяснила певица.
Дело в том, что после вмешательства ей нельзя было сидеть, поэтому требовалась помощь для похода в туалет, за которой она обратилась к медицинским работникам. В пришедших ей на помощь сотрудницах рэперша узнала свою аудиторию и, пока они её мыли, основательно задумалась над ситуацией, в которой оказалась, и последствиями своего решения. По её словам, изначально она сделала операцию забавы ради.
Ранее певица Слава, недовольная результатом пластики груди, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а потом попыталась разоблачить и Филиппа Киркорова. Якобы тот покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Среди недовольных работой хирурга и певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло.