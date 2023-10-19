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19 октября, 13:21

В Москве облили кислотой автомобиль адвоката пластического хирурга Хайдарова

В Москве неизвестные облили кислотой автомобиль адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого клиентки обвинили в некачественных операциях. Среди недовольных в том числе певицы Слава и Любовь Успенская. Видео повреждённой машины публикует SHOT.

В Москве облили кислотой машину адвоката хирурга Тимура Хайдарова. Видео © t.me / SHOT

Злоумышленники пробрались на парковку в столичном районе Братеево и вылили на машину кислоту, которая разъела покрытие крыши, капота и багажника. Юрист признался, что начал получать угрозы с момента, как стал представлять интересы Хайдарова. Так, неизвестные обещали облить кислотой самого адвоката. Делом занялась полиция.

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Напомним, из-за пластики груди певица Слава, недовольная результатом, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а потом попыталась "разоблачить" и Филиппа Киркорова. Якобы тот покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Среди недовольных работой хирурга и певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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