В Москве облили кислотой автомобиль адвоката пластического хирурга Хайдарова
В Москве неизвестные облили кислотой автомобиль адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого клиентки обвинили в некачественных операциях. Среди недовольных в том числе певицы Слава и Любовь Успенская. Видео повреждённой машины публикует SHOT.
В Москве облили кислотой машину адвоката хирурга Тимура Хайдарова. Видео © t.me / SHOT
Злоумышленники пробрались на парковку в столичном районе Братеево и вылили на машину кислоту, которая разъела покрытие крыши, капота и багажника. Юрист признался, что начал получать угрозы с момента, как стал представлять интересы Хайдарова. Так, неизвестные обещали облить кислотой самого адвоката. Делом занялась полиция.
Напомним, из-за пластики груди певица Слава, недовольная результатом, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а потом попыталась "разоблачить" и Филиппа Киркорова. Якобы тот покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Среди недовольных работой хирурга и певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло.
t.me / SHOT