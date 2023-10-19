В Москве облили кислотой автомобиль адвоката пластического хирурга Хайдарова

В Москве неизвестные облили кислотой автомобиль адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого клиентки обвинили в некачественных операциях. Среди недовольных в том числе певицы Слава и Любовь Успенская. Видео повреждённой машины публикует SHOT.

Злоумышленники пробрались на парковку в столичном районе Братеево и вылили на машину кислоту, которая разъела покрытие крыши, капота и багажника. Юрист признался, что начал получать угрозы с момента, как стал представлять интересы Хайдарова. Так, неизвестные обещали облить кислотой самого адвоката. Делом занялась полиция.