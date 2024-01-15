Чего ожидать от високосного 2024 года и что делать 29 февраля, чтобы отогнать неудачи и беды

Наступивший 2024 год является високосным. А такой год с давних времён имеет дурную славу. Считается, что год, в котором есть один лишний день, обязательно будет тяжёлым и полным невзгод. Народные поверья говорят, что в это время не стоит выходить замуж, так как брак обязательно будет несчастливым, или затевать строительство дома, потому что тот пострадает от пожара. Так ли это на самом деле, Лайф выяснил у экстрасенса.

По словам эксперта, високосный год был впервые введён указом Гая Юлия Цезаря в 45 году до нашей эры для устранения фактических расхождений между астрономическим и календарным годами. Так как Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов, то ровно раз в четыре года "набегает" один дополнительный день, который приходится на 29 февраля. И этот день имеет особенное значение.

29 февраля — это своеобразный энергетический портал, который позволяет сделать важный шаг вперёд. Энергия этого дня — это рост и духовное просветление. Кристина Ольховая Экстрасенс

Экстрасенс рассказала, что энергия 29 февраля как нельзя лучше подходит для того, чтобы пробудить свои внутренние силы, найти баланс между реальным и желанным, обрести важные знания и понять что-то важное про себя. Кристина Ольховая отмечает, что неслучайно этот день, 29 февраля, приходится на знак зодиака Рыбы, который связан с подсознанием человека, его эмоциями и духовностью.

29 февраля в високосный год пройдёт под знаком зодиака Рыбы. Фото © Getty Images

Чтобы получить от этого дня как можно больше пользы, важно прожить его осознанно, обращая внимание на все те знаки и символы, которые в этот день будет посылать вам Вселенная. "В этот день вы можете получить важные подсказки или указания относительно собственного будущего", — рассказывает Лайфу экстрасенс. И отмечает, что всё загаданное или намеченное в этот день имеет свойство сбываться.

Если вы ещё не сформулировали свои планы на будущий год, 29 февраля — отличный для этого день. Подумайте, чему именно вы хотели бы посвятить больше времени и энергии, чего хотели бы добиться. Кристина Ольховая Экстрасенс

Большую пользу в этот день принесёт медитация или любая другая духовная практика. Усилить энергетику 29 февраля можно через одежду и аксессуары алого цвета. Лучший камень для этого дня — красная яшма или красный сердолик.

Что нужно делать, чтобы високосный 2024 год оказался удачным. Фото © Freepik

Также экстрасенс рассказала, почему именно високосный год считается несущим беды и невзгоды. По её словам, эти представления связаны с древней легендой о том, что именно 29 февраля на землю были посланы наказания всем тем, кто отвернулся от веры в Бога. С течением веков легенда утратила свой первоначальный смысл, зато обросла огромным количеством суеверий.

Так, в високосный год не разрешалось не только жениться, но и разводиться, менять место работы или жительства, рожать детей, собирать травы и грибы и т.д. Кристина Ольховая Экстрасенс

На самом деле, если присмотреться к этим суевериям, можно увидеть, что под запрет попадает всё, что так или иначе может изменить жизнь человека. То есть все они не более чем отражение обычного страха перед будущим. Это значит только то, что високосный год ничем не отличается от любого другого и бояться его не стоит.

"Чтобы привлечь на свою сторону удачу в этом году, стоит носить украшения с красными камнями или кристаллами. Они помогут и в любовных делах, и в финансовых вопросах. Персональный амулет на удачу и богатство можно сделать из трёх небольших ключей. Их можно носить на браслете или в качестве брелока", — подсказывает экстрасенс.

Обереги-талисманы на високосный год. Фото © Shutterstock

Можно также использовать и любые традиционные амулеты на удачу, такие как подкова или четырёхлистный клевер. То есть всё, что внутренне откликается вам, с чем чувствуете мистическую связь. Чтобы привлечь удачу в дом, стоит избавиться от всего сломанного (починить или выбросить) и ненужного. Этого не любит и Зелёный Дракон — символ 2024 года.