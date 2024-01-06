4 вещи, которые притягивают несчастье в дом в год Дракона 2024
В китайской культуре Дракон — обозначение доброго начала. Однако это вовсе не значит, что хозяин 2024-го не заметит, если в вашем доме будут предметы с отрицательной энергетикой. От чего лучше избавиться?
Новый 2024 год по восточному календарю пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. Чтобы уважить этого мифического зверя и заручиться его поддержкой, важно продумать всё до малейших деталей. Встречая Новый год, важно уладить все проблемы и устранить негативную энергетику в доме. Для этого рекомендуем провести проверку квартиры на наличие разрушающих флюидов и предпринять меры для их устранения.
1. Посуда со сколами или вовсе разбитая
Как подготовить дом к встрече Нового года 2024. Фото © Getty Images / Niran_pr
В новогоднюю ночь необходимо аккуратно обращаться с посудой: разбить тарелку или чашку во время встречи Дракона — к несчастью, гласит примета. Проверьте всю посуду, которая есть в доме: если на ней сколы — лучше выкиньте и купите новую. Разбитая утварь — символ беды, особенно если это произошло непреднамеренно. Есть из неё — значит, ослабевать, отдавать свою энергию.
Не храните черепки или треснувшие кувшины — они должны уйти из вашей жизни вместе с проблемами, давая дорогу новому и позитивному. Если посуда всё же разбилась в начале 2024 года, то, чтобы не случилось беды, следует прикрыть все осколки, а собирать и выбрасывать только после полудня на следующий день.
2. Непарные вещи
Что нужно выбросить из квартиры, чтобы не разозлить Деревянного Дракона 2024. Фото © Freepik
Дракон не любит всё, что не востребовано, то, что занимает попросту место и обладает энергетикой одиночества. Возвращаясь к теме старья, следует отметить, что каждый человек любит оставлять вещи про запас. В доме только одна лыжа — не беда, как-нибудь приобрету вторую. Потерялась серёжка — ну это же драгоценность, выкидывать жалко, когда-нибудь сдам в ломбард. К сожалению, руки так и не доходят укомплектовать единичный предмет. Эти вещи уже не приносят пользу и оседают мёртвым грузом в вашем жилье. Они препятствуют новым приобретениям и возможностям, блокируют поток положительной энергии, который буквально врывается со скоростью дракона в 2024 год. Не мешайте ему!
3. Искусственная ёлка или растения
Какие вещи притягивают несчастье и бесят покровителя 2024 года Деревянного Дракона. Фото © Freepik
Дракон ненавидит всё искусственное. Это касается и чрезмерного макияжа в образе на Новый год и, конечно же, декора. Искусственные или увядшие цветы вполне закономерно ассоциируются со смертью, кладбищем и трауром. Согласно приметам, они негативно влияют на энергетику дома, приносят разлад в семейные отношения, а на одиноких навлекают безбрачие. К тому же искусственные цветы редко выглядят хорошо, лучше заменить их на композицию из сухоцветов. И, да, что очень важно — нельзя встречать Новый год – 2024 с искусственной ёлкой. Если нет возможности поставить дерево, лучше обойтись украшенными еловыми ветками, но только живыми!
4. Ненужные вещи
Уберите эти предметы из своей квартиры, чтобы не навлечь беду в 2024 году. Фото © Freepik / teksomolika
Считается, что нельзя хранить вещи, которые не используются больше двух лет. Этот срок приводит к накоплению застойной энергии в предмете и объекте, чего Деревянный Дракон очень не любит. Если вы не использовали вещь по назначению или даже не уделили внимания за такой длительный срок, то предмет становится попросту вампиром вашей энергии. Выбирайте: или даёте вторую жизнь забытой вещи, или же пристраиваете её в то место или тому человеку, где она сможет принести пользу.
Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Getty Images