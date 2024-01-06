4 вещи, которые притягивают несчастье в дом в год Дракона 2024

Новый 2024 год по восточному календарю пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. Чтобы уважить этого мифического зверя и заручиться его поддержкой, важно продумать всё до малейших деталей. Встречая Новый год, важно уладить все проблемы и устранить негативную энергетику в доме. Для этого рекомендуем провести проверку квартиры на наличие разрушающих флюидов и предпринять меры для их устранения.

1. Посуда со сколами или вовсе разбитая

Как подготовить дом к встрече Нового года 2024. Фото © Getty Images / Niran_pr

В новогоднюю ночь необходимо аккуратно обращаться с посудой: разбить тарелку или чашку во время встречи Дракона — к несчастью, гласит примета. Проверьте всю посуду, которая есть в доме: если на ней сколы — лучше выкиньте и купите новую. Разбитая утварь — символ беды, особенно если это произошло непреднамеренно. Есть из неё — значит, ослабевать, отдавать свою энергию.

Не храните черепки или треснувшие кувшины — они должны уйти из вашей жизни вместе с проблемами, давая дорогу новому и позитивному. Если посуда всё же разбилась в начале 2024 года, то, чтобы не случилось беды, следует прикрыть все осколки, а собирать и выбрасывать только после полудня на следующий день.

2. Непарные вещи

Что нужно выбросить из квартиры, чтобы не разозлить Деревянного Дракона 2024. Фото © Freepik

Дракон не любит всё, что не востребовано, то, что занимает попросту место и обладает энергетикой одиночества. Возвращаясь к теме старья, следует отметить, что каждый человек любит оставлять вещи про запас. В доме только одна лыжа — не беда, как-нибудь приобрету вторую. Потерялась серёжка — ну это же драгоценность, выкидывать жалко, когда-нибудь сдам в ломбард. К сожалению, руки так и не доходят укомплектовать единичный предмет. Эти вещи уже не приносят пользу и оседают мёртвым грузом в вашем жилье. Они препятствуют новым приобретениям и возможностям, блокируют поток положительной энергии, который буквально врывается со скоростью дракона в 2024 год. Не мешайте ему!

3. Искусственная ёлка или растения

Какие вещи притягивают несчастье и бесят покровителя 2024 года Деревянного Дракона. Фото © Freepik

Дракон ненавидит всё искусственное. Это касается и чрезмерного макияжа в образе на Новый год и, конечно же, декора. Искусственные или увядшие цветы вполне закономерно ассоциируются со смертью, кладбищем и трауром. Согласно приметам, они негативно влияют на энергетику дома, приносят разлад в семейные отношения, а на одиноких навлекают безбрачие. К тому же искусственные цветы редко выглядят хорошо, лучше заменить их на композицию из сухоцветов. И, да, что очень важно — нельзя встречать Новый год – 2024 с искусственной ёлкой. Если нет возможности поставить дерево, лучше обойтись украшенными еловыми ветками, но только живыми!

4. Ненужные вещи

Уберите эти предметы из своей квартиры, чтобы не навлечь беду в 2024 году. Фото © Freepik / teksomolika