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6 января, 12:00

10 питомцев с таким надменным взглядом, что по ним сразу понятно: своих хозяев они терпят

Питомцы на то и питомцы, чтобы мы в них души не чаяли и прощали любые шалости. Например, милашки из этой подборки явно считают себя лучше других. Но будут ли их за это любить меньше? Никак нет!

"Молчи! Он не достоин знать наших планов!" chellekacz.

Фото © Reddit / chellekacz

Фото © Reddit / chellekacz

"Только посмотрите, что за красавчик!" Freakytodd.

Фото © Reddit / Freakytodd

Фото © Reddit / Freakytodd

"Мой милый и высокомерный малыш", — KurtCai.

Фото © Reddit / KurtCai

Фото © Reddit / KurtCai

"Высокомерная (но такая любимая) зараза", — RARA64HUNNID.

Фото © Reddit / RARA64HUNNID

Фото © Reddit / RARA64HUNNID

"Мой Оззи. Самый высокомерный кот из тех, что у меня были. Но я люблю его до чёртиков", — Lakota_Six.

Фото © Reddit / Lakota_Six

Фото © Reddit / Lakota_Six

"Ну и козёл!" Handicapreader.

Фото © Reddit / Handicapreader

Фото © Reddit / Handicapreader

"Ему не нравится вставать по утрам", — AlphaTyger.

Фото © Reddit / AlphaTyger

Фото © Reddit / AlphaTyger

"Я мечтал о собаке с семи лет. Наконец взял этого малыша. Добро пожаловать домой, Маугли!" makingmemesatwork.

Фото © Reddit / makingmemesatwork

Фото © Reddit / makingmemesatwork

"Ужасно фотогеничный высокомерный придурок", — 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Наш ленивый, застенчивый и высокомерный малыш", — dangondark.

Фото © Reddit / dangondark

Фото © Reddit / dangondark

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
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Reddit / RARA64HUNNID / KurtCai

Сергей Трофимов
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