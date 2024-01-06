10 питомцев с таким надменным взглядом, что по ним сразу понятно: своих хозяев они терпят
Питомцы на то и питомцы, чтобы мы в них души не чаяли и прощали любые шалости. Например, милашки из этой подборки явно считают себя лучше других. Но будут ли их за это любить меньше? Никак нет!
"Молчи! Он не достоин знать наших планов!" — chellekacz.
Фото © Reddit / chellekacz
"Только посмотрите, что за красавчик!" — Freakytodd.
Фото © Reddit / Freakytodd
"Мой милый и высокомерный малыш", — KurtCai.
Фото © Reddit / KurtCai
"Высокомерная (но такая любимая) зараза", — RARA64HUNNID.
Фото © Reddit / RARA64HUNNID
"Мой Оззи. Самый высокомерный кот из тех, что у меня были. Но я люблю его до чёртиков", — Lakota_Six.
Фото © Reddit / Lakota_Six
"Ну и козёл!" — Handicapreader.
Фото © Reddit / Handicapreader
"Ему не нравится вставать по утрам", — AlphaTyger.
Фото © Reddit / AlphaTyger
"Я мечтал о собаке с семи лет. Наконец взял этого малыша. Добро пожаловать домой, Маугли!" — makingmemesatwork.
Фото © Reddit / makingmemesatwork
"Ужасно фотогеничный высокомерный придурок", — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Наш ленивый, застенчивый и высокомерный малыш", — dangondark.
Фото © Reddit / dangondark
Reddit / RARA64HUNNID / KurtCai