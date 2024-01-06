10 питомцев с таким надменным взглядом, что по ним сразу понятно: своих хозяев они терпят

Питомцы на то и питомцы, чтобы мы в них души не чаяли и прощали любые шалости. Например, милашки из этой подборки явно считают себя лучше других. Но будут ли их за это любить меньше? Никак нет!